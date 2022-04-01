Tiger@MIRROR學鋼管舞堪稱速學男神　表演者茵茵曾被指賣弄姿色

ViuTV才藝真人騷《1 Take過》由MIRROR成員邱傲然（Tiger）、阮小儀、黃奕晨（Dixon）及王頌茵（Kathy仔）主持，節目介紹香港較為冷門的表演項目，並邀請表演者訴說背後動人故事。今晚（1日）播出的第5集就會講到鋼管舞，社會對鋼管舞的定型大多都是性感、取悅男性等，表演者茵茵大談「性感」背後所付出的努力及承受的壓力與批評，而Tiger和Kathy仔亦向茵茵偷師，Tiger更堪稱為《1 Take過》速學男神！



Tiger及Kathy仔跟茵茵學習鋼管舞。（影片截圖）

Tiger及Kathy仔跟茵茵偷師一天，茵茵指學鋼管舞前體型非常瘦，Tiger立即助攻，指Kathy的前臂跟手臂一樣粗，應立即跟茵茵學跳鋼管舞，這樣身體才有肌肉增長。不善運動的Kathy表現得雞手鴨腳，更左右不分，現場笑料百出，她更指自己的表情好猙獰。相反，Tiger在茵茵的指導下順利完成動作，學習能力超強被稱為速學男神。

逐格睇Tiger及Kathy仔學鋼管舞經過：

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專業的舞技除了要不斷練習，茵茵坦言背後還要承受各種壓力同批評，世俗眼光成為跳鋼管舞的枷鎖：「有朋友同我講『你又着埋啲咁少布嘅衫喺度拍色情片』，都收過匿名訊息問『可唔可以包起你幾個鐘？』、『你跳Pole Dance，你男朋友一定好幸福』，『為咗男朋友先會學Pole Dance』。感覺上大家會覺得我係想性感、Show off姿色，為咗男性先會開始呢件事。」茵茵指近年鋼管舞的發展已不再局限性感，而性感背後亦要花很大力氣，才能成功在鋼管上做出不同高難度動作：「唔係扭幾下就跳到鋼管舞，有好多唔同風格，背後付出好多努力同辛酸先會做到。」