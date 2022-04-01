Will Smith奧斯卡掌摑Chris Rock　謝嘉怡：兩位徹底做錯！

韋史密夫（Will Smith，又譯︰威爾史密斯）日前（28/3）在奧斯卡頒獎典禮上，因好兄弟兼頒獎嘉賓Chris Rock拿妻子的光頭開玩笑，而衝上台掌摑對方震驚全球。謝嘉怡（Lisa）亦有留意並在小紅書大談對事件的看法，她指兩位徹底做錯，Chris Rock不應取笑別人的病，Will Smith則不應以暴力解決問題。



Will Smith衝上台怒摑好兄弟Chris Rock。（Getty Images）

Lisa先指不應提倡暴力，解決問題的最好方法是溝通：「我認為Will和Chris兩位都徹底錯了，暴力是不值得提倡，暴力不應該是處理事情的第一反應，對我來說，暴力是最後才會想到的事，我永遠覺得溝通是處理事情的最好方法。」

Lisa在小紅書大談對事件的看法指兩位徹底做錯。（影片截圖）

她續指Chris Rock以別人的病來開玩笑是嘔心和苛刻，二人的行為亦有機會教壞小朋友：「Chris的說話觸動了Will的神經，Jada因為患病而掉髮，取笑別人的病真的很嘔心。小朋友看到這一幕後，會覺得Will在電視上做了這行為，所以我在日常生活中亦可以使用暴力，這是錯誤。第二，拿別人的病開玩笑就像小學惡霸所為，而且非常苛刻。頭髮在西方文化中是性別的象徵，對於女性，脫髮是一件大事，它會帶走你的自信心，沒有頭髮也能過好每一天真是太勇敢，如果我脫髮，我僧徹底崩潰。」

Lisa最後提出她認為適當的處理方法：「我認為Will應該等Chris完成他的演講，下台後把門關起來，對Chris說我覺得你做錯了，跟對方對談後也許會得到道歉，解釋你的感受，他也解釋他的感受，溝通是生活的關鍵。」

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