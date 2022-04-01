41歲孔曉振認愛Kevin Oh穩定交往2年　小10歲男友身份引關注

即將42歲的孔曉振（孔孝真）在孫藝珍婚禮中接過花球後，今天（1日）傳出將與美藉韓裔圈內男友Kevin Oh今年內結婚。雖然孔曉振已否認結婚計劃，但她則大方與男友認愛，網民都非常好奇Kevin Oh的身份。



孔曉振接孫藝珍花球後傳出婚訊 將與小10歲歌手男友年內結婚？

1990年生的Kevin Oh（凱文·吳）比孔曉振小10歲，美國出生及生活的他在2015年參加Mnet電視台選秀節目《Superstar K7》獲得冠軍後，與CJ E&M簽約，翌年正式以歌手出道。除了發行個人單曲，以及擔任電台主持外，Kevin Oh亦有為《芝加哥打字機》等韓劇製作OST，是位全能的創作歌手。

Kevin Oh 2015年回到韓國參與《Superstar K7》，並獲得了冠軍。（Mnet）

Kevin Oh於2018年與舊東家完約後，宣布與Sony Music簽約，並於2019年參加另一選秀節目《Super Band》。當時獲得第6名的Kevin Oh在節目結束後，與其中兩名參加者組成樂隊「After Moon」，擔任團體中主唱及吉他手的重要角色。他其後一直持續活躍於OST製作上，《奇蹟拍檔》、《雪降花》和《D.P：逃兵追緝令》等人氣劇中，都有收錄Kevin Oh的創作的音樂。

Kevin Oh現正是樂隊「After Moon」一員，可是近年已少有在電視台出鏡。（IG/@kevinoh_）

Kevin Oh畢業於美國達特茅斯學院，又被稱為天才音樂人。（IG/@kevinoh_）

Kevin Oh近年亦有參與過韓劇拍攝，曾於Neflix《Move to Heaven：我是遺物整理師》中亮相。當時他飾演韓裔美國人「馬修·葛林」，被美國驅逐出境來到韓國尋找親生母親，可是因自少有心臟問題，多次被輾轉收養，所以誤認了主播「姜恩靜」是親母。誤以為親母拒絕與自己相認的情況下，引發心臟病後失救致死。

Kevin Oh曾出演《Move to Heaven：我是遺物整理師》，未知是否由女友孔曉振搭路的呢？（Netflix截圖）

據悉孔曉振和Kevin Oh通過熟人介紹認識，兩人之間亦有不少共同朋友，包括鄭麗媛和孫淡妃等。有指孔曉振曾於澳洲布里斯留學，與在海外長大的Kevin Oh有着與眾不同的共鳴，因而漸漸發展成戀人，直至現時已穩定交往兩年。由於兩人年齡相差10年，因此比一般人更小心交往中。雖然孔曉振和Kevin Oh暫時未有結婚計劃，但粉絲都紛紛送上祝福，希望能儘快聽到好消息。

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孔曉振昨天接過花球後，今天即傳出婚訊。（IG/@rovvxhyo）

孔曉振早於2020年已曾替男友宣傳新歌。（IG/@rovvxhyo）