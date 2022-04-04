TVB離巢潮未完　靈魂配音馬家豪過檔開電視：感激Do姐

TVB近年陷入過檔潮，無論是新聞部、劇組，甚至是資訊節目《東張西望》和《娛樂新聞台》都相繼傳出不少幕後員工過檔去開電視和ViuTV，面對人才流失，相信TVB將面臨更多威脅。繼前無綫高層杜之克、余詠珊、「3日2夜」之父張志明、《金宵大廈》編劇羅佩清、《刑偵日記》監製關樹明、「主播一姐」李文欣等辭職，就連《Do姐有問題》的靈魂配音員馬家豪亦已過檔余詠珊的新公司「好好製作」。

面對人才流失，相信TVB將陷入困境。（資料圖片）

近年能夠讓觀眾留下深刻印象的配音員絕對是《Do姐有問題》中聲線和腔口都有九成九似周星馳的馬家豪莫屬，他更憑賤賤格格的「星腔」而獲得「馬爺」的稱呼。對於過檔「好好製作」，馬家豪接受《香港01》訪問時首次披露離巢原因，亦意味着《Do姐有問題》成絕響：「離開原因係因為已經喺TVB效力咗9年，無論幕後、度橋、寫稿及為不同綜藝節目配音都試過，好想再學習外面製作界嘅新領域，加上有幸獲一向對我非常照顧及嘗識嘅金牌著名監製張志明邀請，所以決定往外闖一闖，希望與多方面單位合作節目。」

單憑聲線讓觀眾留下印象絕對是難事，相信近年只有馬家豪（左一）做到。（受訪者提供）

他亦有透露最近工作計劃，他更升呢為荷里活電影配音：「現階段專注幕後策劃同創作節目工作，頭炮為開電視新煮食節目《疫境中的餐桌》努力中，配音工作要視乎節目需要，我當然都希望繼續於電視上用開心搞笑輕鬆手法為觀眾提供多少娛樂性啦！始終疫情下人人苦悶，如果我嘅配音能夠令家庭觀眾笑一下，我都好滿足。早排我都有幸獲邀為荷里活動畫電影《星夢動物園2》粵語配音版工作聲演「樹熊經理人」阿畢，但要等戲院重開後，先可以同觀眾見面。」

極有才華的馬爺亦曾參與幕前演出！（IG/@terencemakaho）

雖然已離開TVB，但馬家豪亦不忘Do姐的提攜：「曾經有幸於TVB節目《Do姐有問題》系列，因為配音而認識Do姐的確係我入行以嚟最難得嘅機會，始終配音屬於幕後工作，但Do姐都竟然有留意到我，當時更獲邀上Do姐電台節目擔任被訪嘉賓，咪後都有『塞錢入我袋』提點咗我好多方面，節目段錄音我到而家仲珍而重之咁Keep住，真係非常非常感激Do姐。同時其實更加要答謝效力TVB時曾經俾過機會我用把聲去娛樂觀眾嘅監製們及幕後同事，離開並不等如忘本，總之銘記於心。」

馬爺受到Do姐欣賞！（受訪者提供）

問道他會否再有機會重現「星腔」，他笑言：「星腔係我嘅專長，加上星爺金句一向係香港人集體回憶，如果有機會於唔同節目再以星腔為觀眾開心下，我非常樂意，一切睇開電視節目上需要，其實我本身把配音聲都一樣唔錯架，haha，總之咩都會嘗試。」

馬爺與不少前有線主持都相當熟絡。（IG/@terencemakaho）

點撃睇Do姐眼角高：