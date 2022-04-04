ViuTV《MM730》迎戰TVB《東張西望》　為搶年輕觀眾玩貼地派福利

ViuTV節目《囝囝女女730》收視一直偏低，長期處於1點幾的收視，上年有一星期的平均收視曾低至0.9，加上話題性不夠，故節目也曾被網民批評。節目本來是ViuTV為延續《全民造星III》參賽者的人氣而開，由一班《造星III》參賽者，加上嘉賓，討論不同的話題，但如今《造星IV》都完結了一段時間，似乎節目需要有大改革而ViuTV近來作出改革，所以ViuTV將推出全新節目《MM730》系列，於下周一晚（4日）起，逢星期一至五晚上7時30分播放。另一邊廂的TVB，就以一貫的探討社會問題的節目《東張西望》迎戰，《東張西望》向來口碑好，不時稱霸收視榜，《MM730》究竟能否成功搶到收視呢？



節目《囝囝女女730》301集已經全部播完。（IG@hahakirac）

ViuTV新節目《MM730》系列將會取代《囝囝女女730》，為觀眾帶來星期一至五每晚全新不同類型的節目。星期一至五的節目分別為遊戲節目《困獸鬥》、讓歌手與粉絲近距離接觸的《粉絲福利署》、由長輩姨姨們主持跟年輕一互動的《Auntie妳好》、探討娛樂及潮流文化發展趨勢的《娛論潮》和探討男女價值觀上的不同的《男女自然觀察學會》，而且節目主持方面，除了有新一代受歡迎的歌手洪嘉豪加入之外，亦有《造星IV》的許寶恆（Alice）、楊安妮（Win Win）及何洛瑤（Sica）主持星期五的節目，當中Win Win更「孭重飛」做足兩個節目的主持，看來她雖然沒有加入女團COLLAR，但仍備受重用。

兩個節見都有Win Win份！

點擊下圖逐格睇《MM730》5個節目簡介︰

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以《MM730》的節目簡介和內容來看，節目要搶的觀眾群年齡層包攬老中青的群組，有年輕人話題亦有長輩做主持的節目，層面相當廣。而且，估計ViuTV亦會找炙手可熱的男團MIRROR成員或人氣流行歌手等藝人上節目，吸納粉絲類型的觀眾群。5個節目當中，最吸引的相信就是由黃正宜（阿正）、旨呈（鄺旨呈）及蔡寶欣（Pony）主持的《粉絲福利署》跟由岑珈其、P1X3L成員歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）加《造星IV》的Alice、Win Win和Sica主持的《男女自然觀察學會》，前者向粉絲大派福利，後者比較貼近年輕人口味。

無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》的「最佳資訊及專題節目」由經常掀起熱話的《東張西望》奪得，負責人楊永祥表示︰「多謝觀眾食飯時間唔介意睇曱甴屋、老鼠屋。」（資料圖片）

《東張西望》主持之一，梁敏巧。（IG圖片）

另一方面，TVB的資訊節目《東張西望》以探討社會、時事民生等話題為主，明顯跟《MM730》的輕鬆話題不同。《東張西望》不時報道社會上小人物的故事，為他們討公道，例如備受外界讚賞的「聾啞女美華」專題，為她取回公道並改善她的生活。而《東張西望》經常創下佳績，成為全香港收視之冠，平日收視達27點，星期六、日更在26至28點之間。

近日有傳聞指，傳前無綫電視助理總經理（非戲劇製作）余詠珊，有意在開電視製作一個新《東張西望》，更傳她以每人底薪加5千高薪掘角現時《東張西望》的班底。雖然負責替開電視製作《就是青春》和《疫境下的廚神》兩個節目的前TVB高層余詠珊接受《香港01》訪問時就表示不知情，但最近有傳其實主理開電視版的《東張西望》另有其人。不過，暫時事件也未有具體和明確資訊，暫對TVB的《東張西望》收視影響不大，始終觀眾對電視節目都是「睇開有感情」，會繼續睇追開的節目。至於《MM730》能否成功突圍而出，就要靠節目的精彩度了！

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