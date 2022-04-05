姜濤貼《造星》珍貴舊照回到MIRROR未紅前　曝光Anson Lo青澀模樣

日前是兒童節的日子，不少藝人都會貼出小時候的照片。不過MIRROR成員姜濤就表示︰「今天見到很多人po兒時照片，我也試著找回從前過兒童節的記憶，可惜的是真的沒太多印象。」他反而貼了一堆2018年參加《全民造星》時的珍貴點滴，回帶當時未紅前的MIRROR的青澀模樣，看來姜濤也是個念舊的人呢！



姜濤出名喜歡影別人的醜態，好百厭！（IG@keung_show）

姜濤在IG出po兼po story，貼出多張在2018年參加《全民造星》時的照片，包括有拍《前傳》MV、比賽時和十強飛去美國受訓時的照片，更曝光了多位MIRROR成員成名前私底下的模樣，可見他們之間的感情真的很好！而姜濤早在比賽時期就跟盧瀚霆（Anson Lo）好friend，所以他們的合照就曝光了Anson Lo當時的青澀樣子，跟現在的型格非常不同。此外，姜濤貼出邱士縉（Stanley）舉起V字勝利手勢的相片，見到Stanley似是未瞓醒一樣，貪玩的姜濤果然是喜歡捕捉別人的醜態！Stanley都留言投訴︰「弟，你為什麼出賣我呢？ 你這樣對你的哥。」非常搞笑。

姜濤同陳卓賢（Ian）都有合照！（IG@keung_show）

點擊下圖睇更多姜濤貼嘅珍貴照片︰

+ 7

不過，姜濤打的文字就好有意思，他寫道︰「今天見到很多人po兒時照片，我也試著找回從前過兒童節的記憶，可惜的是真的沒太多印象。而因為最近在做新歌，我今天想到的更多是那些身處不和平地區的兒童，不知道他們今天是否在廢墟中度過，是否能吃飽穿暖，是否仍對未來充滿希望。知道最近有些粉絲開始為我籌備生日和新歌的應援，對此我非常感激。我想說，你們的心意我全部都收到了，但今年我希望你們把應援集資用來幫助身邊更多有需要的人。特別是現在疫情時期，社會上每一個人都過得不容易。所以，我們更應該傳遞我們的愛心和力量。最後，祝大家童心不泯、永遠快樂！」

點擊下圖睇吓姜濤嘅靚仔相同舊照︰