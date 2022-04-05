王羽病逝｜曾出手助擺平合約糾紛　成龍貼舊照悼念：武俠大師走了

一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽，4月5日清晨因為呼吸衰竭安詳辭世，享壽80歲。王羽曾2度腦中風，經歷2度開腦手術，與病魔搏鬥六年終離世。與他淵源甚深的成龍亦貼出合照悼念：「您對拳腳功夫片的貢獻和對後輩的提攜，一定會被這個行業銘記。」

「獨臂刀王」王羽辭世享壽80歲 王馨平悲痛發文：與病魔搏鬥六年

王羽病逝｜從影40多年堪稱首席武俠小生 有義氣為武指替身發聲

王羽1997年後就淡出演藝圈，轉而從商，直到2011年才以陳可辛《武俠》重返影壇，累積近百部作品。。（視覺中國）

60年代，王羽是香港武打小生中的「一哥」。（CFP）

成龍曾在電影《火燒島》、《風雨雙流星》、《迷你特攻隊》中和王羽合作，於微博發文：「清明節驚聞王羽兄離開，又一位武俠大師走了……您對拳腳功夫片的貢獻和對後輩的提攜，一定會被這個行業銘記，您的作品也會長久的留在影迷心中。我們懷念您，一路走好。」

成龍貼出與王羽的舊照。（成龍微博）

過去在受訪時成龍曾經說過，香港武打功夫片分成3個時代，一個是王羽的時代，一個是李小龍的時代，還有一個就是自己的成龍時代。而且王羽有恩於成龍，曾替對方擺平合約糾紛，當年在影壇崛起時，轉投香港影壇巨擘嘉禾公司，此舉讓當時栽培成龍爆紅的導演羅維相當不滿，便找人在劇組圍堵成龍，而成龍最後找上前輩王羽，過去曾有合約糾紛的王羽二話不說出手相助，讓成龍一輩子銘記在心。

成龍悼念王羽全文。（成龍微博）