社內相親結局︱安孝燮金世正有情人終成眷屬　劇迷批收尾急成敗筆

安孝燮和金世正等主演《社內相親》昨晚（5日）正式大結局，以最高11.9%收視完美收官。劇中兩對CP有情人終成眷屬，滿足了不少劇迷的心，但同時都有反應表示，覺得劇情收尾過急成為敗筆之一。



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社內相親︱金世正萬元以下手袋開箱 千五蚊打造小資女上班Look

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《社內相親》結局中，安孝燮向金世正求婚成功。（劇照）

《社內相親》大結局講到，安孝燮正式與金世正家人見面，但會長爺爺卻仍一直未肯接受孫兒與員工交往一事。他甚至出動絕招扮病，威脅安孝燮放棄這段感情。可是同時會長被驗出心臟再出問題，安孝燮只好帶他到美國接受治療。轉眼跳到一年後，安孝燮驚喜回國並馬上向金世正求婚，兩人最終在櫻花樹下大團員結局。

劇迷認為加入會長如何在一年間接受金世正會更完美。（劇照）

雖然這正是劇迷最理想的結局，但就有人批評後半部有「趕收工」的感覺，表示如果加入會長如何在一年間接受金世正，同意兩人的婚事的話會更完美。由於《社內相親》只有12集，比一般韓劇的16集為短，因此大部分觀眾也表示理解可能篇幅未夠交代所有劇情，以一部着重娛樂性的劇集來說，已令人非常滿意。

按圖重溫安孝燮向金世正求婚浪漫一幕：

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金旻奎和薛仁雅無顧父親反對，一年後感情依然非常堅定。（劇照）

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