鹿晗兩年無新影視作品　貼久違自拍照引粉絲轟動︰該是要出來了吧

31歲內地男星鹿晗曾在2014年回國後開啟了「流量時代」，所到之處必定萬人空巷，人氣一時無兩。然而，隨著娛樂圈迅速新舊更迭，鹿晗近兩年來沉寂不少，沒有新作推出，只在真人騷《哈哈哈哈哈》第二季中見到他的身影，最近半年幾乎都沒有公開露面。



昨日（5日），鹿晗在IG發文表示：「減肥太難了，不想減」，並曬出兩張自拍，相中的他身穿黑色衛衣，留著淺橙色短髮，皮膚白皙紅潤，看上去狀態不錯。這個post立即引起粉絲轟動，紛紛留言稱：「失蹤人口回來了」、「該是要出來了吧」、「我的寶，好久不見」等，非常激動。

其實在3月尾時，曾有「鹿晗許久不出來的原因」登上微博熱搜，當時網友都笑指鹿晗在備戰世界盃，由於他久未露面，加之是足球迷，又很喜歡踢波，網友只能在球場見到他。

鹿晗是一位十足的球迷。（微博@M鹿M）

綜觀「鹿晗工作室」的動態，今年他除了為代言品牌GUCCI拍攝宣傳相之外，幾乎沒有其他工作，更多的時間投入到了私人生活中，因此令粉絲非常掛念。多年來，鹿晗演藝道路並不順暢，幾乎每拍一套戲，負評就接踵而至，不過2020年憑藉網劇《穿越火線》挽回了些口碑，但之後的作品也沒有掀起太大水花，且一直未能轉型，或者這兩年的短暫沉澱，也是為未來選擇更好的方向。