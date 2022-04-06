四月日劇︱綾瀨遙為前男友化身完美律師　木村拓哉教打拳燃點希望

隨着冬季日劇陸續步入尾聲，四月新番劇集即將來襲，今季還有不少巨星級人馬重磅回歸，保證陣容華麗！今日為你準備了本季日劇推薦清單，下星期便可於「黃Viu煲劇平台」免費收看，實行煲住日劇感受春日和風、期待再見櫻花的那一天。

全新月九《前男友的遺書》將於4月11日首播，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。（《前男友的遺書》官方Twitter圖片）

《前男友的遺書》（4月11日首播）

改編自新川帆立超人氣作品，春季月九《前男友的遺書》講述在大型律師樓工作的優秀律師劍持麗子（綾瀨遙飾）某天突然收到前男友森川榮治（生田斗真飾）的死訊，並透過榮治的委托人篠田敬太郎（大泉洋飾）得知他在死前留下了一封古怪遺書，內容竟是把1080億日圓的遺產轉讓給殺了他的犯人！為了解開謎團，麗子和篠田組成拍檔；可是隨着事情發展，被隱藏的真相也漸漸揭開⋯⋯

《前男友的遺書》原著作者新川帆立畢業於東京大學法學部，去年「斜槓」作家身份推出文壇處女作《前男友的遺書》，隨即榮獲第19屆「這本推理小說好厲害！」大獎，作品更空降日本亞馬遜推理小說榜冠軍，獲封小說界「明日之星」和「怪物級新人」！真人版劇集由國民女星綾瀨遙、攜手實力派演員大泉洋和人氣男神生田斗真主演，絕對是本季最每令人期待的劇集之一；加上上季月九《勿說是推理》好評不斷，《前男友的遺書》有望乘勢而上再創佳績！

《邁向未來的倒數10秒》將於4月14日首播，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼最新進度。（《邁向未來的倒數10秒》官方Twitter圖片）

《邁向未來的倒數10秒》（4月14日首播）

全新日劇《邁向未來的倒數10秒》講述風光一時的前拳擊手桐澤祥吾（木村拓哉飾）因為某個原因放棄拳擊，期後心愛的妻子因病去世、加上惡運纏身，令他失去了生存希望；後來他獲好友甲斐誠一郎（安田顯飾）邀請成為母校松葉台高中的拳擊部教練，並在同事折原葵（滿島光飾）的支持下，漸漸改變了這些迷失的年輕人，也讓他重拾拳擊的熱誠。此時校長大場麻琴（內田有紀飾）和教頭貓林初（生瀨勝久飾）卻打算消滅拳擊部，他將如何拆解？

《邁向未來的倒數10秒》是「日劇天王」木村拓哉暌違十二年二度搭檔滿島光的劇集，也是木村與《律政英雄》、《CHANGE》編劇福田靖相隔七年的再度合作，讓觀眾相當期待！該劇更是木村從影超過三十年首度挑戰的校園體育題材，台前幕後希望透過劇集為疫情下的民眾注入動力，提醒大家時刻保持永不放棄的心態。劇集將於4月14日起逢星期四播出、翌日下午登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可以免費緊貼最新進度；亦可一併收看由木村主演的《戀愛世紀》、《悠長假期》、《愛情白皮書》、《律政英雄》、《教場》系列等多部日劇神話。