專訪︱Edan自爆搭𨋢遇尷尬事　首出跳唱單曲要向Anson Lo偷師

MIRROR成員呂爵安（Edan）於愚人節推出2022年第一首派台歌《Elevator》，有別於上年的四首抒情作品，今次Edan搣甩情歌王子形象首度挑戰個人跳唱，更初次嘗試Rap為樂迷帶來新突破。將人生比喻成乘搭升降機，即使層層停甚至被困，都不是你能預計得到，就如人生，總會遇上很多意料之外的事情，與其心急、忟憎，倒不如學E先生的處事態度，就算「連環不幸」亦以平常心面對，至少可以令自己舒服一點：「人生廿幾年好少唔開心，其中一個原因係我好平常心。」



Edan搣甩情歌王子形象，新歌《Elevator》首度挑戰個人跳唱，更初次嘗試Rap為樂迷帶來新突破。

性格樂觀從未為事業感心急 「慢慢嚟唔使急，有機會再把握好」

新歌《Elevator》帶出的訊息是，人生就如乘搭升降機，會遇到很多意外、甚或突發事件，面對這些未能控制的事難免會感到心急、忟憎，但情緒卻對事情毫無幫助，不如用平常心面對。

歌曲的主題與Edan的價值觀非常相似，加上樂觀的性格令他很少鑽牛角尖，入行後亦未曾為事業感到心急：「人生廿幾年好少唔開心，其中一個原因係我好平常心，唔好太介意。啱啱出道時未係好多嘢做，未係好多人認識，我都係慢慢嚟唔使急，有機會再把握好，遲啲就多啲人識。呢種心態令我過得好舒服、好少負面情緒，係幾好嘅處事方法。」

新歌主題與Edan的價值觀非常相似，加上樂觀的性格令他很少鑽牛角尖，入行後亦未曾為事業感到心急。

首次挑戰跳唱加Rap 要向Anson Lo請教秘訣

第一次挑戰跳唱Solo，Edan坦言擔心現場演出的表現，全因平日跟MIRROR 11位兄弟跳舞時安全感大很多，壓力亦相對較小：「唔需要每一刻都做到好100%，可以自己就下。但自己出跳唱，Focus就永遠喺你度，一做得唔好就好覺。跳舞能力又未去到好好，出跳唱有擔心。」幸好找來ERROR成員肥仔排舞，令Edan增添不少信心：「佢係我跳舞老師好熟識我嘅風格，又知佢排嘅舞步好有畫面，拍MV前都搵佢惡補咗幾次，應該都唔會太差。」但比起跳舞，Edan更擔心的是唱歌：「Live比較擔心係唱方面，跳得咁大力仲要唱到係有啲難度。」

新歌第二個挑戰就是Rap，連平日總是平常心的Edan都說出歌前囉囉攣又緊張：「好驚俾人覺得似數白欖，Rap詞唔係好密集，咬字上唔會超難，（監製）Edward把關把得好實，花姐有讚我咬字好咗。」他直言一定會向好兄弟Anson Lo請教跳唱的秘訣：「佢好犀利，跳得咁大力同時又唱到，都要同佢學下嘢。」

第一次挑戰跳唱Solo，Edan坦言擔心現場演出的表現。

MV嘉賓陣容強勁 難忘吊威也大讚家英哥可愛

《Elevator》在愚人節推出，是否為了延續「E先生連環不幸事件」的故事？Edan否認並指一切純屬意外：「本身首歌係二月尾出，但因為疫情拍唔到MV就Delay咗。就諗不如三月尾出，花姐話既然都三月尾出，不如四月一出，首歌又幾啱愚人節感覺，不如就送份禮物畀大家。」

MV嘉賓陣容強勁，找來家英哥、「正印」小儀以及好兄弟Anson Lo和阿Jer客串，連環驚喜，相信粉絲們一定非常滿意這份愚人節禮物。Edan說當初構思MV時，已經希望可以有嘉賓令場面更熱鬧、更開心，而最早想起的就是家英哥：「歌詞有『的士司機』，腦海即刻彈咗家英哥個樣，如果搵佢做會好好笑。小儀好早就話想拍我嘅MV，如果搵佢客串大家都會睇得好開心。兩位都一口答應，早排疫情好嚴重，都會諗會唔會唔係咁好。同佢哋講『如果真係唔方便就唔好嚟，始終有一定危險』，但佢哋好快即刻應承，好多謝佢哋。」

隊友Anson Lo和阿Jer亦有客串MV，Edan指是導演的主意。（MV截圖）

至於隊友Anson Lo和阿Jer，Edan指是導演的主意：「係Sheng同Maggie搵，想搵兩個好唔似裝修工人嘅人去扮。最好笑係，化妝化咗個半鐘，但拍咗三個字定半個鐘就完咗，佢哋問『吓？完喇？』，跟住就走咗。」問到拍MV的難忘事，Edan說是吊威也，更大讚家英哥十分可愛：「有一幕類似墜𨋢要撞嚟撞去，都幾大動作有少少痛。家英哥好Cute，喺的士入面然後叫工作人員幫佢影張相，好似去旅行叫人幫手影相。」

新歌主題圍繞升降機，問到在升降機遇過最尷尬的事，Edan笑說是放聲高歌時有人入𨋢：「好多時自己喺𨋢入面都會突然唱歌，關咗門真係會好大聲唱，同埋會唱啲好鬼高音嘅歌，如果有人喺𨋢出面應該會聽到。有一次唱緊突然『叮』，有人入嚟，心諗『死喇，佢一定聽到』，之後就扮冇嘢。」

點撃睇MV嘉賓陣容：

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今年計劃出三首歌 將接拍電影及準備MIRROR演唱會

在家抗疫期間，Edan自爆不停瞓覺、打機和煲劇，還好體重沒有增長：「可能太耐冇放假就瘋狂玩，玩完又覺得好似好頹廢，所有好矛盾。」不過他最近亦重投劇組拍攝《季前賽》，更坦承有想念開工的感覺：「好忙嘅時候好想放假打機，經歷咗兩、三日開始悶，又好想返工做嘢，唔做嘢我個人真係可以好懶，反而做嘢個人積極啲有番動力。」

Edan暫時計劃今年推出三首歌，《季前賽》後會開拍電影，之後就專心準備MIRROR演唱會。

疫情令MIRROR有一段時間沒有聚在一起，Edan想念他們之餘亦透露工作動向：「喺Zoom見過（MIRROR），《季前賽》見番，都好掛住大家。《季前賽》完咗會拍套電影，之後就專心準備演唱會，確實月份就等我哋公布，今年我就會暫時計劃推出三首歌。」《CHILL CLUB推介榜年度推介21/22》將於本月月尾舉行，MIRROR及Edan個人亦會角逐多個獎項，Edan對獎項依舊抱着平常心：「同之前一樣隨緣，有固然開心，冇都冇所謂。獎項唔係最重要，最重要係歌曲有人去所賞、拎到共鳴、鍾意已經好夠。」

Hair：Man Chan @CHIC Private I Salon

Makeup：Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Ports V, Giuseppe Zanotti