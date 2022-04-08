一蚊 Joe感激李思捷提攜 自爆最辛苦扮焦屍: 導演嫌未夠黑!

無綫遊戲節目《思家大戰》，自開播以來一直大受歡迎，轉眼間第一季已經進入最後衝刺階段，只剩下最後兩集。早前思捷為了保護家中長期病患長者，留家抗疫多時的他改以 WFH 方式隔空主持節目，結果獲網民大讚非常有創意兼過癮：「在家都做得好好睇，成班朋友都玩得好開心」、「用『走入框框』來『突破框框』，也是一種創意！」同時亦帶挈「2D 思捷」幕後「推手」、《思家》暖場主持一蚊 Joe（游莨維）人氣急升，網友留言表示：「喜歡一蚊Joe 的小動作，好玩！」、「成晚推住架車，真係辛苦晒！」

一蚊 Joe 做幕後「推手」雖然唔多見到樣，但佢依然落力做動作搞氣氛，又好認 真咁記好晒啲走位，好專業！

對於有份拍攝《思家》，一蚊 Joe 受訪時大嗌好玩：「呢個節目全球都好出名，思捷搵我做暖場主持，我真係開心都嚟唔切。思捷希望個節目有現場觀眾，所以需要暖場主持帶動氣氛，佢畀呢個任務我時我應承佢用條命嚟炒熱個氣氛。」談到思捷又做主持又做監製，一蚊 Joe 坦言從對方身上學到不少東西：「思捷好堅持一定要綵排，台前幕後都需要好清楚節目嘅流程，遊戲節目最重要就係唔好 NG，因為一 NG 道氣就斷咗。即係假如個嘉賓贏咗比賽，但有嘢錯咗要重拍，咁咪冇咗個真實反應咯。」

推車 12 粒鐘冇停過談到最近因轉型幕後「推手」引發關注，一蚊 Joe 謙虛謂：「多謝網民關心同傳媒報道，其實做得暖場主持都預咗唔會見到自己個樣。今次思捷畀呢個任務我，佢都好緊張，仲拍埋片同我講應該點樣做。」他透露拍攝當天一次過錄晒三集，由早上 10 點錄至晚上10 點半：「每組嘉賓拍之前都要綵排，變相即係全日推咗 6 次車。嗰 12 個鐘真係冇停過咁滯，但又唔算太辛苦！」

一蚊 Joe 坦言從中學到唔少嘢。

入行 16 年的一蚊 Joe，又感性指辛苦其實是相對的，他透露曾為劇集《當旺爸爸》扮演焦屍，雖然出鏡時間很短，但背後故事卻一匹布咁長，他說：「首先用咗兩個鐘化妝，去到現場導演覺得效果唔夠，仲要再加炭粉，啲炭粉入晒耳仔、眼同埋指甲；然後個廠又凍，我淨係着短衫短褲。」等埋位等足 2 小時的一蚊 Joe，笑指最終雖然只有兩句對白以及拍畢後病倒，但回想起該段經歷，還是覺得是過癮多於辛酸。

一蚊 Joe 當年喺《當旺爸爸》扮演焦屍，雖然化到黑媽媽兼且捱病搞到病咗，但 佢回想番都覺得好過癮。

一蚊 Joe 當年喺《當旺爸爸》扮演焦屍，雖然化到黑媽媽兼且捱病搞到病咗，但 佢回想番都覺得好過癮。