為食家族︱「圖騰女」Giselle未騷實力已被Foul　霍哥想私下再約

今周首播的ViuTV飲食真人騷《為食家族》由陳俞希（Hailey）和ERROR成員肥仔（梁業）主持，節目中考驗一班素人參賽者的廚藝及對飲食的認識，周一（4/4）、周二（5/4）播出的首兩集便上演第一回合的比賽，參賽者須在30分鐘內享用自助餐，讓假扮酒店侍應的米露迪、「家姐」佩男、「阿妹」思男和霍哥暗中觀察表現，從五組參賽者中選出四組晉級，最後霍哥揀了「欣J組」，令「Giselle組」遭淘汰。

雖然霍哥親手將「Giselle組」淘汰，但仍然被Giselle心口的圖騰紋身吸引住。（電視畫面）

「Giselle組」由張鎧晴（Giselle）、妹妹張諾彤（Cassis）、媽媽蘇慧沁（Priscilla）和外婆劉綺雯（Anisa）組成，旁白朱晉傑（CK）介紹Giselle時便大讚她：「造型火辣，淨係睇外表就已經知道佢有啲實力啦」，可惜她與家人最終未能晉身四強，無緣再騷Quali！而Giselle被Foul後坦言這樣已經好有得着，因為會更加珍惜與家人一起的時間：「參加呢個比賽就係想一家人出嚟去製造一啲開心回憶，令到我哋距離感冇咁大。」

「Giselle組」在首個回合已被淘汰。（電視畫面）

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值得留意的是，Giselle出局之際，霍哥便向她大表心跡：「我哋私底下再約！」當住同場眾人和觀眾面約女仔。其實難怪霍哥如此大膽，因為Giselle不時在社交網站大騷性感靚相，展示美好身段，所以她在網絡上薄有名氣，單計IG便已經有1.1萬位粉絲，非常犀利。另外，Giselle亦甚有生意頭腦，經營美容、美妝與個人護理商店多年，旗下更有兩間門市，而她還有搞美甲生意，非常叻女。

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