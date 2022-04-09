晚吹︱直播主公開真實收入　陀地莎莉：最多月入10萬

4位直播主在節目中公開收入，差距都幾大。

隨時代發展，唔少人靠網絡賺大錢，曾有報道指香港YouTuber單月廣告收入可以高達13萬，最新一集《晚吹- 又要威又要戴頭盔》請嚟4位直播主，當中包括曾參加《造美人》嘅Kathy 、《造星4》參賽者Val（趙展彤）、「陀地莎莉」Sally 以及兼職直播主KK。

Val表示收入扣除生活雜費之外，就係用嚟造歌。(影片截圖）

講到收入，Kathy同Val都表示平均月入有5位數或以上，而莎莉就試過最多月入10萬，不過亦有試過連一萬元都唔夠。為咗留住觀眾，4位都用盡不同方法，除咗定期舉率線下聚會之外，亦會製作小禮物、心意卡，不過呢啲小禮物都係要「課金」先會得到。莎莉表示曾經聽聞有行家喺party room搞聚會時，有觀眾手多多。「係好危險，雖然有工作人員，但得幾個，所以每次都要好好保持清醒。」而Kathy就話每次聚會都一定會聯同其他直播主一齊進行， 亦絕對唔會單獨赴會。

唔少直播平台同直播主都會有拆佣，但莎莉就話試過對方打賞2百元，佢就收足2百元，都算好賺。

做咗咁耐直播主，大家都表示一定有樽頸位，Kathy表示：「一開始唔知點直播，要同自己講嘢，又冇人回應，但又唔可以表現得好氣餒。」至於Val就話因為試過有「大神」離開，搞到收入直線下降，試過三個月收入都不夠一個月多。「因為每日都直播，觀眾都會悶或者攰，直到《造星》先多番。」