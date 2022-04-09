王羽病逝享壽80歲　王馨平公佈追思禮安排：敬邀至親好友一起懷念

王羽於台北病逝，享年80歲，消息由王羽長女王馨平證實。（視覺中國）

一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽4月5日清晨，因病逝於台北振興醫院，享壽80歲。王羽生前由二女王加露照顧，王馨平及王美怡分別從香港及加拿大趕回台灣處理後事。王馨平4月9日發文，公佈爸爸追思禮安排。

「獨臂刀王」王羽辭世享壽80歲 王馨平悲痛發文：與病魔搏鬥六年王羽病逝｜從影40多年堪稱首席武俠小生 有義氣為武指替身發聲

王馨平留言全文：

My father, Jimmy Wong Yu’s Memorial Ceremony will be held on April 28th, 2022 (Thursday) at Taipei.

我們摯愛的父親王羽先生，於二○二二年四月五日蒙 主恩召，安息主懷，在世旅居80載。

我們將於二○二二年四月二十八日星期四於臺北市大安區新生南路三段86號為舉辦追思禮拜。敬邀至親好友與我們一起追思懷念，並向您獻上最深的敬意。

謝謝您！

全體家眷 鞠躬

奠禮日期：二○二二年四月二十八日 星期四

奠禮地點：台北市大安區基督教台灣信義會台北真理堂

=================================

適逢防疫期間，配合政策，

欲參與告別式親友請全程配戴口罩，

謝謝您的配合。

=================================