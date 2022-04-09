肥美人︱評審團驚現KOL雪姨身影　盆菜風波後望靠電視入屋翻生？

有「富貴YouTuber」之稱的雪姨，1月中拍片點評酒店和茶餐廳的盆菜，刻意踩低茶餐廳出品惹起軒然大波，及後「復出」拍片網民繼續圍剿、食店出聲明割席。ViuTV全新真人騷《肥美人》，將於下星期一（11日）晚播出，網民驚覺雪姨現身！

雪姨指盆菜髮菜少會搞到甩頭髮、踩低茶餐廳出品捧酒店貨色，惹起公憤。（YouTube/@Snow E）

雪姨終於又再拍片，在片段中她表示希望自己成為更好的人。（YouTube@Snow E）

《肥美人》招募一眾BMI（Body Mass Index）達到25以上﹅有才華及有實力的女士中，選出肥美人冠軍人選。由駱振偉、練美娟、陳葦璇擔任主持，首回合評判陣容強勁，除了有主評審有何超儀、阮小儀、蝦頭楊詩敏之外，另外亦設評審團，他們分別來自14位不同界別的專業人士！當中包括：Annie G. Chan、Chris、Ruby Law（人像及時尚攝影師）、CMgroovy、Rock sir 、Gloria（大碼女裝店創辦人）、Stella（《造美人》冠軍）、浩南、余逸思、雪姨、Kyle王啟豪（KOL）、Tsar Pang（娛樂辣評人）、肥腸（徐浩昌）、Asha（徐㴓喬）。

《肥美人》於下星期一（11/4）晚上首播。

雪姨（後排右三）驚現《肥美人》評審團。

盆菜風波後，雪姨曾出道歉片，沉寂一段短時間再度出發，新片教大家斷捨離、網上騙案以及試食3間港島區人氣麻糬甜品，但網民亦完全唔畀面，甚至直斥「你存在已經係騙案」，前途堪虞。是次有份做《肥美人》強勢復出？翻查紀錄ViuTV十二月初宣布舉行選美真人騷《肥美人》，12月11日29位參賽者首次直播與觀眾見面，大熱參賽者洋腸直接晉身16強，早於盆菜風波前近一個月開始拍攝，要觀望其後集數雪姨是否仍能留低。

點擊下圖觀看1號至8號參加者，以及12號洋腸真身：