無綫開拍港版《華燈初上》 　楊明官司等候上訴仍獲欽點擔演男一

楊明年前因不小心駕駛罪成，獲判監18日及停牌2年，准保釋上訴。自去年11月4日判刑後，楊明至今仍在等待上訴。楊明因為今次案件已停工一年多，他自前年拍畢無綫劇《我家無難事》之後，便一直沒有開工，有傳他將會獲無綫給予「重生」的機會。今日有報道指楊明將會拍攝由王晶監製的無綫新劇，且更是擔演男一的角色，與女友莊思明、姚子羚、傅嘉莉、陳聖瑜、蔡潔及近年已鮮有拍港劇的陳法蓉等一起拍檔演出。

2021年11月4日，藝員楊明就不小心駕駛等罪，被判即時監禁18天及停牌2年。楊明隨即申請保釋等候上訴，獲裁判官批准。（廖雁雄攝）

有指因為早前由林心如、楊謹華主演的台灣網劇《華燈初上》掀起了熱話，無綫今次將拍攝豪華版《華燈初上》，不過製作會更加大型。據悉故事圍繞8、90年代的香港大型夜總會，擔任男一的楊明會飾演睇場古惑仔，姚子羚飾演「見習媽媽生」，但原來她的角色另有身份。楊明會周旋於姚子羚及蔡潔之間，有不少感情戲。該劇監製王晶昨日接受傳媒訪問時，被問到新劇起用有官司在身的楊明，可會否擔心官司之後的發展會影響到拍攝以及播映期？王晶表示演員是由TVB安排的，既然TVB都有信心，他當然無問題。他又謂該劇男一的角色早已定了由楊明主演。至於楊明就表示目前未收到公司通知，工作方面等公司安排。

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