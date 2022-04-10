逝者代言人｜法醫認為石棺藏屍做法愚蠢　屍臭味似混合腐乳鹹魚

J2節目《666永: 逝者代言人》日前播出最新一集，透過昔日香港恐怖命案，來認識法醫如何憑科學鑑定來釐清死者的死因，為亡者取回公道。今集就邀請到香港病理學系臨床首席執業講師馬宣立法醫，詳細講述轟動全港的「荃灣石棺藏屍案」，並講解為何在香港這個獨特的地方，任何藏屍的方法都不湊效，甚至在法醫眼中只是笑話一則。



「荃灣石棺藏屍案」發生於2016年，28歲男子張萬里向女友聲稱要向一名男子追討500萬元，結果一去不返，張事後竟然被發現在荃灣Dan6工廈內被殺，其屍體更被藏在以水泥製成的石棺，猶如電影情節，令人毛骨悚然。

石棺藏屍係完美手法？

一般人都認為石棺藏屍聽起來是很完美的藏屍手法，但在於法醫的角度竟然是笑話。馬法醫表示如果要完美藏屍，就需要環境配合，如果大廈正在興建期間而以石棺藏屍，就會完美。案件中最錯的就是，兇手們在客廳中製作石棺時，沒想到石棺太重太大而搬不動，最後只能「著草」離港。

案件中的水泥石棺。（資料圖片）

由於受害人的遺體以屈曲的姿勢藏在水泥石棺中，馬法醫透露當時需要消防員幫忙以重型工具來鑿開石棺。兇手利用混凝土來製作石棺，照道理在沒有空氣接觸的情況下，應該會減慢腐化的速度。可惜因為混凝土硬化的過程中會釋出大量熱能，遺體就會被燒傷，加快腐化，這樣就會令法醫的工作難上加難。

受害人的遺體以屈曲的姿勢藏在水泥石棺中。（節目畫面）

法醫認為石棺藏屍做法愚蠢

節目提到兇手網上自學製造石棺，但由於屍體的狀態很難判斷到受害人的死因，最後只能靠人證的口供來證實受害人的遇害過程，揭開死者遭人用沾有哥羅芳的布塊掩面，再在他身上注入酒精殺害。馬法醫表示香港與外國有很大分別，由於人煙稠密，沒有郊外或遠離人群的居住地點，出出入入都會與不同人碰面，基本上任何藏屍的手法都會失敗。

屍蟲能斷定死亡時間

人死後數十分鐘已經會吸引到蒼蠅來產卵，再過幾小時候幼蟲就會誕生。在「荃灣石棺藏屍案」中，因處理屍體的方法阻隔了空氣，所以在案件中並沒有找到屍蟲。簡單來說，屍蟲是蒼蠅的幼蟲，而屍蟲或其他蟲的多少或生長週期及時間，都能夠協助法醫判斷受害人的死亡時間。另外，如果死者生前有服用過藥物或毒品，同時屍蟲已經吃掉身體上的腐肉，只要化驗屍蟲就能作毒理化驗。

另外，講到案件中最後有警員上門調查時，已經聞到濃烈的屍臭味，而這種味道只要聞過就一定會認得出來。至於屍臭味，馬法醫透露味道與著濃郁的阿摩尼亞味（即尿味）、腐乳、魚露、鹹魚的味道相似。