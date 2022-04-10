李元玲首公開男友樣貌　對方竟然係渣男：前任與我的女性朋友出軌

現年32歲的「大馬鋼琴女神」李元玲（Cathryn）除了擁有超級琴技，更操出一副完美身材，Cathryn在社交網站亦不時發布福利照，俘虜了不少粉絲，目前IG有220萬人Follow她。

李元玲係網友公認女神。（IG：cathrynli）

而女神的感情狀況一直都沒有公開，豈料今天（10日）Cathryn於IG發布了和男友的合照，但這名男友是前男友，Cathryn形容對方「渣男」，發布這個帖子公開對方樣貌的目的是希望各位女性小心，以免被對方欺騙感情，她寫道：「渣男警告！我的前任與我的女性朋友出軌，他警告我不要公開我們的關係，公開了就會責罵我。 我警告所有女孩不要上他的圈套，他會同時與多個女孩調情，但總是告訴別人他仍然單身。」

不過有很多沒有看清內容的網友，則留言恭喜Cathryn找到另一半，更是她首次公開戀情，這些恭喜留言的人都被其他網友嘲笑，寫道：「說祝福的不看內容的嗎」。Cathryn也在網友們的留言透露了這名「渣男」不是一名健身教練，是從事IT工作。

其後李元玲實在太傷心，先在IG限時動態公開前男友與好友的樣貌，然後又打了一段千字文，坦言這次情傷，傷害得她很深，短時間內也沒法相信其他男人。

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