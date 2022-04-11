內地名媛NBA坐頭排與球星合照爆紅引網民起底　原來係選美冠軍

NBA作為頂級球賽，每場比賽都爆滿，可謂一票難求。一張坐得較好位置的門票都要數千元，如果要坐頭排，門票最少都要近10萬港元，就算有錢都買不到。最近有一位打扮性感的華裔名媛幾乎每場比賽都坐頭排，更因與球星勒邦占士（LeBron James）合照而爆紅，吸引大批網民起底。

金兜兜與球星勒邦占士（LeBron James）合照而爆紅，（IG/@dregirjin）

這位打扮性感的華裔名媛除了坐在勒邦占士（LeBron James）的旁邊，由於NBA比賽頭排座位只留給身份特殊的人士，例如社會名人、出名的歌手或演員等人，有大批網民起底後發現這位女子是23歲的中國籍網紅「金兜兜」，1999年在紐西蘭出生。擁有高挑身材的她，經常在Instagram及微博上載性感照。

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據知，金兜兜18歲時已贏得紐西蘭華裔小姐冠軍，目前主要擔任模特兒的工作。在金兜兜的Instagram中，看到她與Kanye West、Kylie和Kendall Jenner合照，看NBA亦是每一場都坐在頭排，近距離接觸球星。另外，金兜兜亦擔任線上運動節目的主持，採訪過不少有名的球員，一口流利的英文亦驚艷不少網民。

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