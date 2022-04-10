李孝利自爆與老公李尚順冇激情　人夫Rain教路準備呢一樣嘢

42歲的李孝利自2013年與老公李尚順結婚後，幾乎過着半隱居生活。兩人結婚近10年，李孝利最近竟在節目大爆與老公之間沒有激情，於是向人夫Rain求救，教路增進感情好方法。



李孝利在節目《首爾Check in》中向好友Rain訴苦，表示羨慕對方與金泰希的兩位囡囡十分可愛，坦言雖然自己與李尚順感情好，但老公卻像媽媽一樣照顧她，沒有了夫妻間的激情。於是Rain建議二人要嘗試一下刺激性的東西，李孝利自爆雖然買了絲襪，卻每天只是在一起。Rain分析兩夫妻間需要一點刺激，表示可以通過噴香水、改變氣氛或間中分房睡，在新氛圍中尋找新的感覺，搞笑建議不如由李尚順穿起絲襪。

李孝利向來大膽，自爆與老公李尚順沒有激情。（TVING）

不過聽完意見的李孝利竟回答「可是我一刻都不想和哥哥分開， 哥哥也一樣。」，一秒激到Rain飛起。由於李孝利和李尚順已結婚近10年，不時被問起生小孩的計劃。前年她出演節目《玩什麼好呢》時，曾分享已開始吃中藥調理身體，在41歲高齡之時為懷孕做準備，粉絲都非常期待聽到她的好消息。

Rain給了李孝利不少意見，但卻反被她一句KO，兩人的互動非常有趣。（TVING）

李孝利和李尚順已婚第9年，經常會被懷孕計劃。（網上圖片）

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