鍾嘉欣拍片談懷上第三胎心情　驚未有心理準備好：生仔過程好辛苦

鍾嘉欣昨天（10日）公布懷上第三胎，隨後受到圈中好友們及網民祝福。今天（11日）嘉欣在她擁有近13萬Follow的YouTube Channel分享再做媽媽的心情。

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片中嘉欣先揸車到郊外地方，然後說：「我將成為三個孩子的母親，我一直都知道我會做一個媽媽，但從來唔知道會幾時發生，所以當我懷上Kelly（大女）時候我要做媽媽，到懷上第二個時候，嘩，我要成為兩個孩子嘅媽媽，然後我要處理呢個問題。因為大家話從一到二會有好大變化，然後大家又同我講二到三，差別唔大，我都希望唔大，因為現在嘅我其實處理得好好。」

嘉欣透露得知自己懷孕第三週時，那時身體非常不舒服，甚至病得很重，卧床不起：「我諗到我第七週開始發現真係好擔心，因為我從來冇同Kelly和Jared（細仔）講過，睇醫生佢叫我多休息。我開始食一啲中藥為咗確保我身體強壯。」

嘉欣揸車到郊外拍片。（YouTube）

再度做媽媽，嘉欣強調心裡是帶點害怕，因為真的不知道自己能否應付得來，嘉欣直言兩個孩子都如此完美，對自己來說已經是很足夠：「突然間知道我哋會有第三個孩子，有啲高興又有啲驚對我嚟講，意味有一種感覺我係要重新開始，必須要重新習慣，然後又要懷胎十月，眾所周知，生仔過程係好辛苦。」

嘉欣目前正努力準備一個有三個小孩的家庭，「Kelly同Jared已經好興奮，佢哋已經為孩子諗好一個名，佢哋同我講媽媽要休息多啲，佢哋真係好可愛。我老公都好開心，因為佢一直都想要三個孩子，依家夢想成真。」

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