Jessica@Super Girls報喜愛女出世　重逾5磅改名Sersi

Hello, I’m Sersi Chen 💜 謝謝大家的祝福，我沒有讓媽媽很受苦，很快地在一小時內就順利出生了！ 抱歉沒有第一時間報平安，因為生產完之後的媽媽很忙很累，畢竟是第一次接觸初生嬰兒，所有事情都手忙腳亂，到今天才有時間跟大家報到👶🏻 謝謝所有幫我接生的醫生，護士和姑娘們！謝謝你們在生產過程中很溫柔很貼心地幫助媽媽，也非常感謝林醫生幫媽媽非常快速地順利生產！ 林醫生真的很厲害，才到產房15分鐘我便平安地瓜瓜落地。 雖然我很細小，只有5磅多，但非常健康，聲音響亮，爸爸說我以後是做歌手的好材料！ 再一次謝謝大家，我和媽媽都要先休息了