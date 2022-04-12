木村拓哉新劇飾演爆肌拳擊冠軍　呻角色難度極高為演好角色狂操拳

日本男神木村拓哉主演的校園體育劇《邁向未來的倒數10秒》即將於本月14日上架，劇中飾演拳擊高手的木村拓哉放棄偶像包袱濕身練拳，與滿島光及內田有紀再度合作。

《邁向未來的倒數10秒》即將於本月14日上架。（劇集海報）

為演好角色，木村花了不少時間苦練拳擊，每次鍛鍊都全身濕透，更在IG上載了露臂的練習照，一眾粉絲未睇劇先興奮。今次木村重遇不少舊拍檔，當中包括《HERO》系列及《Change》後，三度合作的編劇福田靖，又有曾於12年前《月之戀人》與木村拓哉合作過的滿島光，滿島光飾演不情願地成為拳擊部顧問的單親媽媽，與木村有多場對手戲，還有時隔30年首次與木村再度合作出演電視劇的內田由紀。

劇情主要講述桐澤祥吾（木村拓哉）是獲得四次高中拳擊冠軍的天才運動員，在高中締造輝煌戰績的他卻在大學時因為某種原因而放棄拳擊。其後因妻子早逝、加上惡運纏身，人生走到絕境的他在朋友與恩師的鼓勵下，回到高中母校當拳擊教練，展開人生的新一頁，找回活下去的動力。

木村拓哉在劇中飾演爆肌拳擊冠軍。

對今次接拍這個角色，木村大呻極高難度，因拳擊是自己很少接觸的運動，所以要努力訓練，又要常與編劇討論角色。他對日本傳媒表示，自己很少飾演一開始就在人生絕境的角色，在最初拍攝時都不斷思考如何演繹在絕望邊緣裡，被身邊人拉一把而重拾人生希望的感覺。

綾瀨遙主演的新劇《前男友的遺書》。（劇集海報）

另外，綾瀨遙主演的《前男友的遺書》於4月16日上架，劇情主要講述綾瀨遙飾演在大型律師事務所工作的律師，因為前男友留下的奇怪遺言 ─「將所有的財產，留給殺害我的犯人 」，她覺得這份遺書疑點重重，決定展開調查。除了綾瀨遙外，大泉洋將會飾演她的調查拍檔。 而生田斗真更會一人分飾兩角，分別是「前男友」森川榮治及「前男友」哥哥森川富治。《邁向未來的倒數10秒》及《前男友的遺書》分別於4月15及16日在Now 劇集Express上架。