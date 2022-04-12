黎明、劉德華驚喜現身東方衛視微博為上海打氣　網民呼︰愛國藝人

近日內地疫情嚴峻，上海是重災區。不少藝人都好關心當地情況，而東方衛視位於上海的電視台，該台就找來了很多藝人拍片，為上海市民打氣。東方衛視番茄台近來在官方微博上載子藝人們的打氣片段，例如有男子組合TFBOYS成員易烊千璽、那英、迪麗熱巴、曾志偉、楊千嬅、蕭敬騰、張信哲、王祖藍和劉德華等等，而近年較少露面的天王黎明也有出現，令網民相當驚喜，引來的迴響也很大，可見他的人氣依然好高，網民更稱︰「黎明出現，上海必勝！」



黎明以一身casual的打扮拍片亮相。（微博@東方衛視番茄台）

點擊下圖睇吓黎明點講︰

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黎明在片段中以流利的普通話講到︰「東方衛視的朋友們大家好，我是黎明，上海的疫情牽動着我們的心，抗疫一線的報道更讓我們感同身受，上海的疫情正處於最吃緊的緊要關口，請大家積極配合防疫，靜待佳音。在這裏我們一起為上海加油，眾志成城，同心守『滬』。」有黎明的打氣，不少網民都留言支持，完全感受到他們對於黎天王出現的驚喜，網民紛紛留言道︰「黎明出現，上海必勝」、「疫情一定會很快消散的，因為黎明來了」、「Leon也要保護好你自己！共同守滬！」、「看到加油視頻好暖心」、「一起為祖國加油～疫情退散～」、「黎明心繫內地，愛國藝人，上海必勝，中國必勝」、「愛國藝人黎天王」等。亦有網民亦留意到黎明的外表，大讚他多年來沒什麼變化，依然靚仔。

點擊下圖睇吓呢一、兩日仲有邊位藝人拍片為上海打氣︰

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