宮雪花否認曾狂追濮存昕　激動澄清追求者多：要我去追別人發夢吧

現年73歲的宮雪花雖然近年已經淡出幕前，但她不時都有在社交平台分享近況，日前她就以「宮雪花曾經追過濮存昕？宮雪花：無稽之談！無良記者惡意炒作」為題，大談她與內地男星濮存昕的關係，更激動澄清：「宮姐長到這麼大，不需要，也從來沒有追求過任何一個男人！要追求我的人，真的從上海灘，淮海路排到南京路，南京路排到外灘，轉多少個彎都還輪不到我踩你一把呢！還要我去追別人，真的是發夢吧！」



宮雪花激動澄清！（影片截圖）

一生充滿傳奇的宮雪花，當年在上海結識了一位法國駐滬領事館的翻譯員，她與對方結婚並移民法國，育有兩子，但最後離婚收場。除了這段婚姻之外，有報道指宮雪花當年曾瘋狂迷戀濮存昕，為了與自己的偶像見一面，她更揸車追趕，但卻慘遭對方拒絕。不過宮雪花今次就為事件解畫，她透露曾邀請濮存昕合作演話劇，但最後未能達成共識，合作告吹。之後兩人再於一次電影首映禮上遇到，事後整個劇組一起聚餐，濮存昕與工作人員搭巴士，而宮雪花就坐朋友的Benz前往餐廳：「剛好那部汽車又比較扎眼，然後那個新聞就說宮雪花坐着豪車去追濮存昕，真是什麼樣的小作文都會作出來。」

有報道指宮雪花當年曾瘋狂迷戀濮存昕，為了與自己的偶像見一面，她更揸車追趕，但卻慘遭對方拒絕。（視覺中國）

好自信！（影片截圖）

宮雪花澄清絕無此事，更多次強調：「是誰在那裏污衊啊？這肯定不是濮存昕本人，就是那些記者，咬他們的爛舌頭！你覺得我需要去追人嗎？宮姐長到這麼大，真的是一個男人都沒追過，ok？再說一遍，我宮雪花這輩子沒有追過一個男人！追我的男人從淮海路排到南京路，排到外灘，我都來不及理他們呢，真的你們太可笑了吧，誰講這個話？希望你們有一點文化水平，希望你們有一點品味好不好？不要把你們自己的那種作為強加到我頭上來，ok？」宮雪花當年以47歲之齡參加亞洲小姐競選，憑着出眾身材備受關注，2003年她再以55歲之齡遠赴美國參加世界太太選美比賽，奪得「最佳民族服裝獎」。被譽為「第一美婦」的宮雪花雖然已經年逾古稀，但依然貴氣十足，更自爆追求者排十幾條街，果然自信！

宮雪花多次強調自己從未追求過任何一個男人。（影片截圖）

宮雪花當年以47歲之齡參加亞洲小姐競選，憑着出眾身材備受關注。（影片截圖）