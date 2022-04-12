肥美人︱震撼過270磅Lezlie　大學講師Chanhnez跳鋼管舞技驚四座

ViuTV選美真人騷《肥美人》今晚（12/4）播出第二集，今集亦有不少重點值得一提，其中一個重點是全場最重秤、足有270磅的大碼模特兒Lezlie（陳映同）在節目中表演原創歌曲《Lazy Hazy》，演出水準甚高，不但獲得全場評判激讚，主評審之一的阮小儀更睇到眼濕濕，直指自己被對方感動到：「好彩有呢個比賽，等你話畀我哋知原來你好靚。」而她和另一位參賽者、被指有鄭欣宜影子的呀肥（劉子晴）一樣擁有滿分26分。

全場最重秤的Lezlie表演自創歌曲。（電視畫面）

小儀直言感動。（電視畫面）

呀肥被指似鄭欣宜。（電視畫面）

另一位重點參賽者則是大學講師Chanhnez（方芷茵），她在訪談環節中直指自己因為覺得節目有意義，所以才決定參加，而她在舞台則表演鋼管舞，穿上性感裝束亮相的她便做出多個高難度動作，非常犀利，主持駱振偉更用「震懾」二字來形容她的表演。談到Chanhnez下肢特別腫脹，她坦言受脂肪水腫這個病影響：「下身會存咗好多脂肪，普通飲食同做運動係減唔到，仲跟埋一大堆病徵，例如撳佢好易痛。」而她亦大方騷出練鋼管舞而造成的腿上瘀痕，令評判之一的余逸思（Yoshi）感到佩服。

點擊下圖觀看Chanhnez表演畫面：

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參賽者比比（馮子恒）有「港版林志玲」之稱？

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此外，今集亦已經出現淘汰佳麗，包括只有2分的哈比（盤惠兒）、5分的小玲（林小玲）以及6分的關菊英歌迷會成員師弟（譚頌欣）。