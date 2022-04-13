《ONE PIECE》女聲優松島實患癌逝享年81歲　曾聲演多部經典動畫

日本資深女聲優松島實（松島みのり），於本月8日因胰臟癌逝世，享年81歲。她所屬經理人公司昨日 (12日) 發表訃聞，並透露其家人已為她低調舉行喪禮。松島實在日本聲優界之地位絕對屬殿堂級，她的離世令當地觀眾深感惋惜，她的聲音曾陪伴過不少人成長，也是大家的童年回憶。

日本資深女聲優松島實。(Twitter圖片)

松島實早於60年代入行，生前曾為多部超人氣動畫擔任幕後配音，代表作包括70年代經典動畫《小甜甜》女主角，以及《ONE PIECE》（航海王）的「大參謀」阿鶴、1991年動畫《娛樂金魚眼》中為粉紅色金魚荳荳配音也成為她的另一代表角色，其他作品還有《相聚一刻》、《亂馬1/2》、《筋肉人》，《星仔走天涯》、《怪物小王子》、《IQ博士》以及《無敵鐵金剛》等。一眾網民對她的離世大感震驚和難過，且相當不捨。

有網民就感嘆再也無法在《ONE PIECE》中聽到她的聲音，也無法一同等到完結篇，紛紛留言：「撐不到結局」、「雖然很可惜，但請老師一路好走」、「太難過了，她的角色也很重要」、「老師，這段時間辛苦了」、「好遺憾」、「記得路飛的配音員也曾抱怨過尾田還不趕快完結，因為很多聲優的年紀也大了，再拖下去聲優又得換人了」。