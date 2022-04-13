百大美女｜李佳芯姚焯菲後第四位TVB女星　45吋長腿小花入圍競選

美國網站TC Candler舉行的全球百大型男美女榜，每年都成為焦點，今年更有大批香港藝人有份入圍角逐，4月13日再有第4位TVB女星打入「全球百大美女」﹗

李佳芯（Ali）成今年首位TVB女星入圍百大美女。（IG：@aliaime）

今年引入全新「課金」制度，除了官方平台YouTube及Instagram的提名，亦能以每月付費金額保證入圍提名人，有多位香港藝人今年因入圍TC Candler的「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces），最新入圍角逐的就有25歲女歌手施匡翹，繼ALI李佳芯、坐擁大批粉絲的Chantel姚焯菲、林穎彤後第4位TVB女星！

姚焯菲（Chantel）成今年第2位TVB女星入圍百大美女。（IG：@chantelyiu）

4月11日林穎彤成第三位TVB女星打入百大美女榜。（IG：@bella_lam）

身高5呎9吋，施匡翹仲有一對45吋長腿，模特兒身型令人稱羨，不時在IG放福利圖，坐擁18萬粉絲。2020年不幸成為香港首位確診新冠肺炎（COVID-19）的藝人，反令她名氣大增，更在21年4月獲TVB睇中簽約成旗下，年尾火速在九龍灣國際展貿中心舉行首個演唱會《Zaina Sze施匡翹Stay音樂會》，可謂因禍得福。

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