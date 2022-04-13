四月韓劇︱金永大李聖經揭娛圈內幕　朴海鎮演魔術師控制鬼魂

復活節固然不愁寂寞，既有李準基Viu Original原創韓劇《Agin My Life》，又有日本男神木村拓哉新劇《邁向未來的倒數10秒》追睇⋯⋯不過好戲在後頭！長假過後，又有多套韓劇於「黃Viu煲劇平台」開播，煲盡多部話題劇集，驅走惱人悶氣！

《流星》（4月22日首播）

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全新愛情喜劇《流星》講述娛樂公司宣傳部組長吳寒星（李聖經飾）和她的天敵、完美無瑕的巨星孔泰成（金永大飾）之間火花十足的浪漫職場故事。該劇旨在帶出光鮮亮麗的明星背後、那些付出無數血汗的人們，包括經理人、宣傳公關和娛樂記者等職業的幕後辛酸。

憑藉《The Penthouse》「深情暖男」朱碩勳一角爆紅，入行五年的金永大終於在《流星》首度擔正，化身巨星的他不但在預告大晒胸肌，還犧牲色相公開「如廁」畫面，誓要展現暖男之外的喜劇演技！劇中夥拍身高175cm的「長腿妖精」李聖經，二人一舉手一投足均被網民大讚「自帶修圖效果」、「美到窒息」！另外，金永大將在《流星》二度合作《The Penthouse》尹鐘焄和「聲樂老師」河道權，更令人期待他們的化學反應。

Viu Original《現在開始是Showtime!》（4月23日首播）

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由韓國型男朴海鎮和童顏美女秦基周領銜主演的Viu Original原創浪漫喜劇《現在開始是Showtime!》講述個性天差地別——能夠使喚鬼魂的星級魔術師車次雄（朴海鎮飾）與擁有通靈能力的熱血女警高瑟海（秦基周飾）相遇後，聯手解決案件的爆笑搜查故事。

Viu Original原創韓劇《現在開始是Showtime!》早於去年十月開始拍攝，當時劇組透露朴海鎮和秦基周相當合拍：「他們展現出超乎想像的默契，令人十分驚訝；朴海鎮在第一次拍攝就找到了感覺，非常專業。」更預計劇集開播後將會廣受好評，信心十足！

《怪異》（4月29日首播）

隨著一尊神秘「鬼佛」（被鬼附身的佛像）的出現，災難吞噬了整個村莊，人們不僅能夠看見内心的恐懼、黑暗面也逐漸浮現⋯⋯奇幻驚悚韓劇《怪異》講述研究超自然現象的怪才考古學家鄭基勳（具教煥飾）在調查「鬼火」的過程中，遇到了難以置信的奇異現象；其前妻李秀珍（申鉉彬飾）在失去唯一的女兒後，決定放下一切回到晉陽郡，卻遭遇到原因不明的可怕災難！二人為了追查真相走訪村莊，卻接連發生了多起超自然事件⋯⋯

提到延尚昊編劇，除了想到《屍殺列車》和《謗法》等代表作，他別樹一格的世界觀和充斥邪教色彩的作品，往往開創劇集先河；是次聯手具教煥、申鉉彬、金志映和朴浩山等多位實力派演員，更令人期待「延尚昊奇幻宇宙」新作《怪異》！