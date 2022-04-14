金宵大廈｜逐步揭開愛情主線神秘面紗　監製呼籲要留意六大細節位

無綫熱播劇集《金宵大廈2》自上周首播後，至今已播出了四個單元，分別為《七樓半》、《雙魚》、《城寨英雄GO！》及《姐姐》，每個單元均引起網民的討論度及迴響。雖然每個單元故事都各有特色又有口碑，但由於不少「金宵」迷對於陳山聰及李施嬅這對CP有情意結，故對於二人愛情故事一直零進展感到相當冇癮兼心急。

李施嬅接拍《金宵大廈2》上周（4日）首播。（《金宵大廈2》）

昨晚隨著Ella（李施嬅飾）與「Maurice」（陳山聰飾）深情一吻，Ella因有感眼前的並非真正Maurice大感茫然、終決心硬闖七樓半追查眼前「Maurice」真正身份。不過正如前情提要，金宵大廈是有靈性的存在，又豈到人類為所欲為，結果Ella不斷在七樓與八樓之間來來回回，最終靠靚寶引領方能進入七樓半。劇情來到這裏，之前官方宣傳一直強調的另一個平行時空：黑白世界終於曝光。

男主角陳山聰。（劇集截圖）

黑白世界除了沒有色彩、氣溫急降令Ella凍到震，及所有的字體左右反轉外，Ella在黑白世界遇上的丁子朗，更由外賣仔變成有錢仔，相當耐人尋味。就在觀眾與劇中Ella同告迷失之際，今晚第九集的預告片，竟驚現之前在首個單元《七樓半》因自燃身亡的鄭子誠，且神情詭異。另外一直被視為《金宵》瘋癲Icon的趙希洛，除了以癲喪神情現身預告片外，其主演單元《對倒》海報亦終於曝光，該款之前為保持神秘而抽起的宣傳海報，除以黑白為主色以及所有字體均左右反轉外，海報主角趙希洛及黃建東的造型及狂野神情亦相當吸睛。

新單元《對倒》

不少網民看畢昨晚一集後，均為《金宵2》的愛情主線終於轉入直路。據悉，今晚「Maurice」與Ella的緣份之謎將終極曝光，二人愛的共感將出現得更頻繁，而之前的謎團亦會隨著劇情發展逐一解開，「Maurice」第三者的真正身份亦會在本星期徹底揭曉。

該劇監製葉鎮輝（阿細）早於劇集開播前已放話指魔鬼藏在細節中，之前播出的劇情其實為「聰施」CP埋下不少伏線，假若有細心留意製作組播下的種子，定必更能感受「聰施」CP的浪漫及震撼度。就相關細節，監製阿細受訪時再度畀出六大貼士謂：「之前施嬅接受電台訪問時都講過，點解喺六十年代，唯獨佢飾演嘅女醫生講嘢有特別口音，但山聰飾演嘅男病人又冇呢？再講番Ella同Maurice喺中環嘅深情一吻，點解當時會落雪呢？當時嘅Maurice又係咩反應？阿Lam（張彥博飾）曾經指住四張相同山聰講，你仲有三個機會、一個Jackpot，又有咩特別含意？另外有冇留意到每一張山聰影嘅相都同單元人物有關？咁山聰要搵嘅第三者，會唔會係其中一個單元主角？點解之前零零舍舍有一幅于洋嘅相會喺Ella屋企度出現？仲有網民發現山聰戴嘅眼鏡有唔同，咁到底又代表咩呢？以上種種，都同之後嘅劇情有好大嘅關連。」鑑於《金宵》第一季經常安排單元主角在劇中驚喜穿插，問到是次單元其他主角會否像鄭子誠般在黑白世界驚喜「翻生」或像丁子朗般「變身」，阿細笑謂：「大家睇落去啦，應該都會有驚喜嘅。」昨晚有網民看到黑白世界出現後，即爭相留言解謎謂：「晴天同落雨，死咗變冇死，外賣仔變有錢人，律師變黑社會」、「全部嘢都反轉，咪即係生嘅人變死，死嘅人變生，咁條街咪無人咯。」