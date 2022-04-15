Anson Lo預告將為新歌MV執導　透露新戲《重慶大廈》進度

《重慶大廈》雖然未開拍，但Anson Lo已經十分期待。（ig圖片）

英國導演Bizhan Tong將執導喪屍片《重慶大廈》，並搵嚟MIRROR 成員Anson Lo（盧瀚霆）、李施嬅、陳瀅、韓國男星崔時訓及日本女星武田梨奈合作，陣容華麗。李施嬅日前接受電台訪問時透露電影預計9月開拍，但好擔心會受疫情影響。而昨日Anson Lo接受Do姐鄭裕玲電台節目《口水多過浪花》訪問時，就提到其實好多嘢仍在洽談當中：「演員係未百分百確定，之前有報道話我好興奮，係因為自己本身好鍾意喪屍題材，覺得終於可以拍啲自己成日追住嚟睇嘅戲。Anson Lo之後再強調自己未百分百落實參與，但如果成事的話，對他來說係開心事，問到他在戲中是否飾演喪屍，他說大賣關子表示：「我係做正常人，到最後做唔做喪屍就……」

Anson Lo接受Do姐訪問時，透露接下來兩個月都會十分忙碌。

Anson Lo表示即將拍攝ViuTV的新劇，但拒絕透露是否有Edan(呂爵安)參與，Do姐問到如今接戲是否已有話事權，Anson Lo笑言自己係聽話類型，只要公司批准，自己都會say yes：「但say yes唔代表唔睇劇本，我都會同其他演員去夾、去圍讀。」 Do姐表示自己拍戲／劇時會有自己的堅持，試過因為鏡頭唔接而拒拍，Anson Lo聞言後表示：「自己都有遇過，但唔夠膽話即時唔拍，會繼續拍，但會同其他演員傾呢件事。」

有指ViuTV將以《大叔的愛》班底開拍新劇，並加入阿Jer(柳應廷）。（《大叔的愛》劇照）

除了劇集之外，Anson Lo亦透露已在籌備下首新歌，而今次更會挑戰做MV導演:「唔止構思，連book嘢都要自己落手落腳參與，我要負責揀場地、美術物料要同大家一齊開會去傾。今次係連story board都會望住工作人員寫，呢個參與度比以前高，係好興奮。」Anson Lo表示去年為《Megahit》MV度故事後，有感可以參與更多，從而學習更多。Do姐表示一腳踢的話代表壓力也不少，Anson Lo表示：「我幻想應該ok，因為平時拍完一個take都會即時跑去睇、俾意見，所以應該同平時自己唔係太大分別。」Anson Lo認為雖然會有壓力，但滿足程度亦相對提升，所以值得一試。