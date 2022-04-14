江嘉敏避談與男友結束4年情一事　將全心工作：分開未必唔係好事

江嘉敏（Kaman）今天（14日）帶傷出席由她主演的《食腦喪B》宣傳活動，現場看見Kaman用拐杖來支撐自己行路，左腳也有明顯包紮，Kaman接受《香港01》訪問時，解釋受傷原因：「自己唔小心，分心就唔小心整親，起初都唔覺咁嚴重，以為腫咗瘀咗，用去瘀膏都頂咗成個禮拜。後尾頂唔到，去咗睇骨醫，骨醫話我骨裂咗，變咗咁樣囉。醫生鬧我，遲多一個星期就要介紹第二個醫生，要開刀。」

Kaman雖然左腳受傷，但表明唔會影響宣傳。（梁碧玲攝）

另外Kaman近來和拍拖4年的電競高層男友分手，今天（14日）深夜發布了一段千字文，寫道「就好好的一起畫上句號吧」，Kaman說：「其實係因為腳傷先Po，好多朋友好夜都Sd Msg關心我，（咁感情個Part呢？）多謝大家關心，過去就過去，大家都展望將來，今年我會專注事業，今年公司畀全新挑戰我，要我做主持。」

Kaman將會全心投入工作。（梁碧玲攝）

Kaman對於分手一事，顯然不想多談，包括外界猜測前男友是否有第三者出現，但她坦言會專注工作，未知是否為了用工作來治療情傷，Kaman說：「無論咩都好，要講嘅大家都可能講晒，分開未必唔係好事，對大家都好。點解大家都咁快想我嫁出去，我媽都未擔心我，啱仲有人問我生仔點算。」

二人結束四年情。(ig圖片)