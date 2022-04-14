MC張天賦首度跟黃偉文合作　新歌唱出因果報應：最最最難唱嘅一首

MC張天賦新歌《小心地滑》今日（14日）在各大音樂平台上架，由徐浩作曲、黃偉文填詞，為了讓樂迷看到更多面向的自己，MC決定挑戰新曲風，以搖滾方式唱出因果報應，他接受音樂平台訪問時坦言新歌難度非常高：「暫時係最最最難唱嘅一首，一take過都未必得。」



MC新歌《小心地滑》以搖滾方式唱出因果報應。（IG/ @mcheung1201）

MC分享創作新歌背後的故事，他說當初跟徐浩聊天，並給了一首歌對方參考，隨後再找來黃偉文（Wyman）填詞：「當時冇話咩題材，而當時我有啲唔好嘅新聞，呢首歌又好激昂，不如就用呢個世界做題材。Wyman就提議不如寫因果，用小心地滑做主題。」

副歌的第一句「全個世界／都有地板／別不小心／望少一眼」，MC坦言最初擔心會否很奇怪，但很多歌詞配搭出來後又有特別效果：「睇落平平無奇嘅一句，用簡單幾隻字形容咗，邊度都有危機。」至於歌詞的最後一句「祝你盡量長壽些／病夠幾千晚」，有樂迷認為MC「唱到歪晒」，MC解釋是刻意用這個方法演繹：「徐浩叫我攞癲啲嘅心情、反差好大嘅感覺去唱。呢首歌係原本一個好善良嘅人，好相信善有善報、惡有惡報，然後開始見到啲人都冇得到應有嘅報應，個人由好變到Dark。去到最後係爆發，特登用啲乞人憎嘅聲唱。比起單純嘅憤怒吶喊，不如畀你睇，一個正直嘅人去到要變奸嘅嗰種鬼祟詛咒。」

他坦言新歌難度非常高：「暫時係最最最難唱嘅一首」。（IG/ @mcheung1201）

新歌並不是走大路情歌風格，而是以搖滾方式唱出怒氣，MC指：「都知唔係咁Pop，都係自己鍾意嘅嘢。想畀大家睇到另一面，亦想睇下自己挑唔挑戰到呢種曲風。」他續指因疫情關係未能安排拍攝MV，所以將會以創新方式改由CG呈現，MV亦將於今晚（14日）十時播出。

Wyman亦在IG表示希望各位樂迷聽得痛快：「《小心地滑》呢個歌名，我好鍾意㗎，其實袋住咗起碼幾年，本來一直想寫兩個人一齊甜蜜地ice-skating ，感情上嘅如履薄冰，咁嚟拆呢四個字先至似（以前快快樂樂嗰個）我嘅風格吖嘛。後來生活有咗其他嘅經歷，決定改為而家呢個寫法。希望你都聽得痛快！多謝呢套旋律否則我唔會寫到呢份歌詞，亦都多謝呢把聲音否則我寫到呢份歌詞都冇用。」

《小心地滑》由徐浩作曲、黃偉文填詞。（IG/ @concertyy）

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