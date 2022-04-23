上海封城｜台星呻隔離時「冇啖好食」　幾日後改口：物資夠還變胖

新冠疫情在全球各地肆虐，上海近來疫情嚴峻，因此政府機關採取封城措施，當地居民除了出門做檢查外，其餘時間都只能待在家裏。而自從封城以來，許多在當地的台灣藝人也紛紛在社群平台分享隔離日常，李立群幾天前表示只能透過團購吃沒有肉餡的羊肉夾饃，「給你吃甚麼就得吃甚麼」，如今卻表示家中物資相當充足，更稱已經變胖。



李立群日前在抖音透露自己吃着團夠來的無肉夾饃：「現在團購只買得到饃、裏面沒有餡料，那就吃饃吧！」此外，他還笑說好不容易拿到白菜，便拿來煮白菜豆腐五花肉，苦中作樂笑形容這是盛宴，「慢慢省着吃吧！」。

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不過，有眼尖網友發現，李立群日前這段影片已經被悄悄下架，這兩天突然改口表示物資足夠，「多吃一頓、少吃一頓，可能對人還是好的」。他4月14日在抖音視頻中表示，近來許多友人問他物資是否充足，他則坦言雖然家中沒有存很多物資，但已經足夠，「可別再問我菜夠不夠、肉夠不夠，太夠了！留給需要的人，我已經太夠了」他更笑稱隔離在家都無法出門運動，近來也胖了不少，因此會想辦法少吃。

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