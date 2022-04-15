晚吹｜觀眾為課金搞到負債　Val：聽過有人課4百萬買樓畀女主播

有直播主曾在聚會上，被觀眾問到「點解我課金咁多，你都唔比電話號碼我?」

《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》搵嚟四位直播主做嘉賓，當中包括曾參加《造美人》嘅Kathy 、《造星4》參賽者Val（趙展彤）、「陀地莎莉」Sally 以及兼職直播主KK，上集4位在節目中分享直播收入，而最新一集，4位則分享收過最貴嘅禮物係啲咩。

Val收過觀眾最貴嘅禮物係一支手霜，講完佢自己都覺得唔好意思。

雖然大家都係做直播主，但講到收禮物，差距都幾大，就好似Val咁，最貴嘅禮物竟然只係一支手霜，而Kathy同莎莉就因為試過搬屋，而收到唔少傢俱，由沙發、電視、衣櫃到床都有。不過，原來咁都未算最誇張，因為Val話聽過有人課咗一位個單位俾一位女主播:「好似係課咗4百幾萬，係真嘅，因為都知道係邊個（女主播）」而「陀地莎莉」就曾經聽聞有一位男金主為支持男主播而搞到負債累累。

Kathy試過遇到金主表明想追求，佢唯有同對方講清楚。

直播多年，有觀眾可以同直播主變為朋友，亦有觀眾以課金為由直接追求，KK表示自己嘅前度就係觀眾之一，而「陀地莎莉」就話曾經遇過觀眾騷擾，每日send過百訊息，又係佢直播時打電話，最後佢要將對方踢離直播室。內地唔少直播主靠直播發達，不過4位都認為香港並唔流行課金文化，之不過佢哋都會堅持落去，最大原因係透過直播符到好多鼓勵。