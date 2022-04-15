金宵大廈2｜黃婉華塗黑扮外傭惹不滿　陳志雲：唔髹都能演活角色

無綫（TVB）劇集《金宵大廈2》日前播出的單元《姐姐》，演員黃婉華塗黑皮膚扮外傭的舉動惹來極大迴響，事件更擴展到國際層面。中菲演員Sabrina Man在社交平台表達不滿，她認為可以找真正的菲律賓人演出，直斥不應塗色及講假口音模仿菲律賓人，質疑這些舉動牽涉種族膚色及種族偏見問題。



陳志雲大讚黃婉華飾演菲籍外傭表現出色。（影片截圖）

陳志雲在個人YouTube頻道亦有評論事件，他先大讚黃婉華飾演菲籍外傭表現出色：「外表、神情同舉動好似外傭之外，仲能夠講流利菲律賓話同帶有菲律賓腔嘅英文。由於黃婉華嘅臉孔比較陌生，唔少觀眾以為佢真係菲律賓人，讚佢演得神似，甚至可以憑角色爭視后。」他續指黃婉華為演活角色，花了三至四個月學習菲律賓話，收到劇本後亦立即上網搜集資料，聆聽不同國家的菲律賓人講英文的口音，亦找工人姐姐教導自己。

陳志雲認為問題是出於林景程上載黃婉華正塗黑皮膚的影片上。（IG：lamkingching）

陳志雲表示就黃婉華在劇中的角色及演出，並不覺得牽涉種族歧視成份，問題是出於林景程上載黃婉華正塗黑皮膚的影片上：「公道啲嚟講，以事論事，睇完呢個單元，我又唔覺得劇中角色同演出有涉及種族歧視，或嘲笑其他種族成份。問題應該出喺將自己膚色髹黑嘅片段，呢個係唔係咁理想。即使冇歧視成份，都可能會畀人呢種感覺。」

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他認為黃婉華根本不需要在皮膚塗上任何顏色都可以演活角色，更指因為世界進步，大家更緊張平等的概念，不應該令任何人因為種族而受到歧視或嘲笑：「大家應該提高敏感度，慎重處理呢類問題。」