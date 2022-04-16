劉玉翠曾感被投閒置散患抑鬱症　移居廣州大讚高端：我唔捨得走喇

現年55歲的劉玉翠近年以健康為由，宣布改名為劉喬方，而她亦已經將重心全面轉往內地，甚少在香港幕前出現，不過她在社交平台都非常活躍，不時分享在內地的生活。現時定居廣州的劉玉翠，日前在接受訪問時就大談對廣州的印象，更大讚高端：「我親戚都喺廣州，廣州都係我屋企嘅根嚟嘅，所以我一直留喺廣州囉。廣州呢始終都係內陸啲，入咗啲，比香港熱啦、乾啦、凍喎，天氣（變化）會比較突然。而家好高端呀，軟件啦、硬件啦、人、美食啦，應有盡有，我唔捨得走喇！」



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劉玉翠入行第一部電影是《廟街皇后》，她更憑悲情舞女阿Yan一角勇奪香港電影金像獎最佳女配角和最佳新人獎，其後又參演了不少劇集，當中她在《天龍八部》中扮演的阿紫及《鹿鼎記》中扮演的建寧公主至今都是經典，但其實她的演藝生涯並不是一帆風順的，自2000年起她開始以演配角為主，2011年劉玉翠約滿TVB後離巢，翌年轉投HKTV，但因港視不獲發牌，她在2013年宣布離開，不過劉玉翠就堅拒重返TVB，其後更北上發展。

劉玉翠在《天龍八部》中扮演的阿紫至今都是經典。（影片截圖）

劉玉翠在新版《天龍八部》中升呢變成阿紫媽媽阮星竹。（劇照）

劉玉翠曾在內地節目中自爆於2003年患上抑鬱症，她透露當時全年只拍了《皆大歡喜》一部劇，但過程就不開心：「因為那個時候我演的角色我覺得是可有可無的那一種，其實公司是很看重我的，才把我放進去，而且那個薪金每個月都很高的，因為每天都出現在電視機裏面，可是那個角色對我來講沒有發揮，沒有挑戰性，我就很不高興，我就質疑我自己的價值。那我演了那麼多年了，人家越演越好，越演越高，為什麼我越演越低？我心裏就是很不平衡。」

劉玉翠曾在2003年患上抑鬱症，她指當時演的角色沒有發揮，令她很不開心。（影片截圖）

劉玉翠更受情緒緊張影響狂爆濕疹，即使睇過中、西醫，但病情卻反反覆覆，還導致內分泌失調。幸好經過藥物治療、接觸身心靈課程後，劉玉翠身體逐漸變好，努力戰勝情緒病的她近年除了拍戲之外，亦有參加內地綜藝節目，加入直播帶貨的行列，閒時又相約圈中好友聚會，她亦會在社交平台分享到各個城市吃喝玩樂的短片，養生心得等等，生活自在。

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