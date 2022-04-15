伍詠薇重提老公練海棠出軌　當下超冷靜問清楚：啲相影到唔緊要

伍詠薇入行32年，出名大情大性從不掩飾做人直率，接受網上節目訪問時憶述當年老公練海棠先後兩次出軌，伍姑娘表現冷靜成功挽救婚姻。

伍詠薇與丈夫練海棠結婚20年，看起來是模範夫婦，男方卻曾兩度被拍到出軌，第二次被傳媒拍到男方與豐滿長髮女在車廂密會兩小時。（伍詠薇Facebook）

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與老公練海棠結婚廿多年，曾經歷不少風雨，伍姑娘當年從記者口中得知老公出軌後，竟代夫向公眾道歉，原來得知消息當下亦異常冷靜：「當年我老公曳曳，被記者捉個正著，當時我係要出外景拍嘢，有記者Send咗WhatsApp畀我，仲有啲相，問我有咩回應，我就回應佢『你啱啱Send畀我，我先知嘅，我都要出去做嘢，到時候再回應啦，等我處理吓先。』」

伍詠薇回憶當年知老公出軌時勁冷靜。（影片截圖）

伍姑娘指當時收線後，輕輕拍醒睡在身邊的老公：「我叫佢『慢慢起身，唔使驚，而家講啲嘢畀你聽，有記者影到你同女仔一齊喺架車度......』佢聽到即刻彈起身，我話『唔使驚，冷靜啲，我陣間出去做嘢，唔好影響我情緒，啲相影到，唔緊要，兩公婆閂埋門解決問題先，你坦白同我講發生咩事，出到去就由我去回應。』咁我問佢有咩想講，佢話對唔住......話我忽略咗佢，係嘅，因為我擺咗好多時間喺事業上。好喇，等我做完嘢返嚟再慢慢傾，我返到屋企，放鬆晒成個人，坐定定，佢梗係唔知點樣啦，我都叫佢放鬆啲，我承認係少咗陪佢，我真心同佢講呢番說話，我問佢對我有咩感覺先，如果你想分開，就同我分開，如果想再試吓就一齊，所以當時我哋好自然就圓滿解決咗。」

伍詠薇當年代老公練海棠公開道歉。（IG：@christineng）

雖然老公練海棠被雜誌影到疑似偷歡，不過伍姑娘回答得體，絕對是「關公教材」。（資料圖片）

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