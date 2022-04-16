胡曦文孖陳展鵬落區派抗疫物資　盛讚對方心地好

由胡曦文 (Christy )和羅御軒創立的JC Happiness Charity Foundation (御曦快樂國際慈善基金會)，近日和香港國際精神健康協會，邀請視帝陳展鵬為愛心大使，一起派發55500件防疫物資，捐贈給基層人士和社區中心。藉此希望給予有需要的人多一點溫暖和愛心。Christy亦開口盛讚陳展鵬為人心地好:「早排大家傾開偈，原來佢都想做啲對社會有貢獻嘅事，於是就搵埋佢一齊派抗疫物資，佢就即刻應承。」

Christy準備分派抗疫物資。

Christy 和 Joseph 覺得香港疫情嚴峻，認為救援的核心和資源應該集中支援香港基層人士和弱勢組織，為他們解決困難和打氣。在過去半年內，他們聯同十數個慈善機構，已率先捐出六位數字的物資，分別派送到各社區、以及到兒童之家等等，把物資直接送到市民手上。今年，他們亦成立了香港國際精神健康協會，致力於推動精神健康的意識與方案，與國際大學合作和研發，提供舒緩精神健康的活動和課程。希望在這個疫情下，能幫助大眾對情緒和心理健康的關注及重視。Christy表示:「若沒有及時察覺並尋求協助，輕則可能會影響日常生活、工作質素、人際關係和身體的健康等問題。」

羅御軒、陳展鵬和胡曦文 三人合照。