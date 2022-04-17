逝者代言人｜出軌婦奶昔迷魂謀殺親夫　法醫靠血跡分佈揭案發經過

無綫（TVB）節目《逝者代言人》透過不同轟動全港的昔日兇殺案，來講解法醫怎樣憑科學鑑定來釐清死者的死因，在表面證據不足的情況下，靠鑒證來挖出死者生前所遇到的事，為亡者取回公道。在最新一集，就講到「陽明山莊殺夫案」法醫如何靠現場的血濺情況來揭開案發經過。



由陸永、黃子桐、陳欣茵主持的《逝者代言人》，邀請了香港病理學系臨床首席執業講師馬宣立法醫講解於2003年沙士期間發生的「陽明山莊殺夫案」。由於死者為美林證券環球資本投資亞太區總經理簡崇諾（Robert Kissel），而受到莫大關注。事件因死者的同事懷疑死者失蹤報警，加上妻子Nancy在殺夫後將屍體以地氈包裹，並要求四名工人以兩部手推車搬至儲物室，其間地氈傳出如魚腥異味而揭發。

馬法醫透露，去到案發現場，憑混亂的環境得知謀殺過程發生在房間，Nancy在殺夫後更換過傢私及床單等物品而令血濺不完整。雖然死者的遺體已經開始腐爛，但經過解剖後，發現死者頭部右邊有五處裂傷及頭骨骨折，死者胃部發現五種藥物，其中有抗抑鬱、鎮靜及安眠作用。從而推斷到死者是被迷暈後，在毫無反抗之下，被兇手殺死。

Nancy以地氈裹著死者屍體後，要求四名工人以兩部手推車搬至儲物室，其間地氈傳出惡臭。（節目畫面）

節目中，馬法醫為大家即場做血濺實驗，讓觀眾看到受襲時的血濺模擬測試。從不同形狀的血漬散佈，絕對能推斷出兇器類型或受襲地點。而血液散落形狀的大小能判斷兇手下手的力度，愈大力的話就會愈多血濺。如果血跡呈條狀，代表兇手落手的動作，將兇器拔出時讓血液揮灑在地上的痕跡。至於在「陽明山莊殺夫案」中，法醫在檢查死者的遺體時，發現頭部被金屬硬物連續多次猛力襲擊的傷口，導致頭骨粉碎，而在現場亦檢獲金屬擺設。

另外，案件疑點重重。兇手殺夫後曾主動報警，訛稱與丈夫吵架而被家暴，之後丈夫竟然離失蹤。當警方提議她驗傷，她竟然拒絕，有可能是身上根本沒有受傷或身上留下對自己不利的證據。最後在審訊過程中，兇手被爆出軌，而在東窗事發前丈夫已經聘請了私家偵探來暗中調查妻子。在揭發妻子出軌後，死者曾多次寫情書試圖挽救婚姻，可惜最終被出軌的妻子以奶昔迷魂後被謀殺。

謀殺親夫的Nancy Kissel。（Getty Images）

雖然兇手Nancy Kissel經法庭兩度被裁定謀殺罪成，但多年來她不滿長期監禁刑罰覆核委員會三度拒絕為她申請以有限期刑罰取代無期徒刑。案件發生後，有不少網民都認為兇手是為了丈夫的一億四千萬遺產而犯案，更有人指案件猶如「現代版潘金蓮」。