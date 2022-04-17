唐詩詠曾遇男友偷食　認第三者避無可避：你做得幾好佢都會有小三

被外界譽為「最佳女友」的唐詩詠，雖然一直被網民大讚「GirlFriendable」，但多年來每段感情都未能開花結果，分手收場。近日詩詠在節目《絲打圍爐》中大談絕世好女友的標準，她亦笑言自己會對男友撒嬌，不過她就認為識得撒嬌並不能防止第三者埋身：「你做得幾好，佢都會有小三㗎，要有就有㗎喇。」詩詠更分享了自己對付第三者的經驗：「講真我咩方法都試過呀。（例如係點？）帶佢去拜神呀，我就求佢要好愛我囉。」



唐詩詠認為識得撒嬌並不能防止第三者埋身。（YouTube影片截圖）

詩詠更分享了自己對付第三者的經驗。（YouTube影片截圖）

不過詩詠就坦言雖然自己試過想盡辦法擊退「小三」，但其實未必能與另一半走到最後：「當一有小三嘅時候，你會跌入個窿度，你淨係諗小三快啲走啦，或者你返嚟我度啦，但係忘記咗最重要嗰樣嘢就係其實你咁樣呢個狀態呢，冇人會愛你囉。你只要生活得好好，或者你好開心，嗰個人係留定係走呢，佢會選擇，唔係輪到你去避佢，或者你做所有嘢去避嗰個小三係冇可能㗎，因為生命中佢會出現，佢就一定會出現，而個男人要選擇佢都係會選擇佢。（最終個陣係唔work嘅？）我覺得就算work呢，都唔會係一個長遠（嘅關係）。同埋你work咗之後你就會更加依賴呢樣嘢，你就更加忘記咗自己囉。」

避無可避！（YouTube影片截圖）

女人要愛自己。（YouTube影片截圖）

外形溫柔知性的詩詠，被兩位主持蝦頭（楊詩敏）及連詩雅（Shiga）封為絕世女友的最佳人選，她們都認為男士們會很容易被詩詠這類型的女仔吸引，而詩詠就認為應具備媽媽的特質：「因為我覺得男仔呢，咩類型嘅男人都係一個小朋友。你需要好似一個媽媽咁去照顧佢嘅感受，你要呵護佢，好focus喺佢度，但係你又要自己好叻。其實我覺得係有啲攰嘅，但呢個係必須嘅，因為我發現如果你冇呢一樣嘢呢，佢哋好多時候會覺得被忽略，但係如果你用咗啲tone唔啱呢，佢又會覺得你煩。」

詩詠認為絕世好女友應具備媽媽的特質。（YouTube影片截圖）

外形溫柔知性的詩詠，被兩位主持蝦頭（楊詩敏）及連詩雅（Shiga）封為絕世女友的最佳人選。（YouTube影片截圖）

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詩詠自入行以來承認過的戀情只有三段，但在每段戀情中，她似乎都是受傷那位。當中詩詠與崔建邦在2005年因合作主持節目而撻着，男方被爆夜蒲、偷食、緋聞不斷，多年來離離合合，直至2014年正式分手，結束斷斷續續9年的感情。而詩詠亦因大方、善良的性格，被網民封為「完美女友」！

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