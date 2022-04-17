聲生不息︱炎明熹參賽與恩師保持聯絡　高晨維勁讚：大個女咗好多

現年17歲的炎明熹（Gigi）目前身處內地參加無綫（TVB）與芒果TV合辦的歌唱真人騷《聲生不息》，與多位前輩級歌手大鬥歌藝。一直與Gigi並肩作戰的唱歌老師高晨維，因疫情關係今次未能同行，令一眾「Gi炎粉」（Gigi粉絲）非常擔心偶像要獨自面對沉重壓力。高晨維接受《香港01》訪問時透露Gigi的近況，更大讚她心態上成熟不少，作為老師的高晨維亦非常感觸。



一直與Gigi並肩作戰的唱歌老師高晨維，因疫情關係今次未能同行。（IG/ @cleopatra_ko）

雖然二人分隔兩地，不過高晨維與Gigi一直保持聯絡，研究演出的歌曲和演繹方法。她透露Gigi不算十分緊張：「因為其他都係前輩，自然係抱住跟前輩學嘢嘅心態，反而同之前比賽好唔同。不過就真係要適應新環境、天氣、食物等等，不過暫時Gigi狀態都Ok。」

雖然二人分隔兩地，不過高晨維與Gigi一直保持聯絡，研究演出的歌曲和演繹方法。（IG/ @yiminghay）

第一次比賽沒有陪在Gigi身邊，高晨維大讚她心態上成熟不少：「Gigi今次大個女咗好多，特別係同人溝通上，一下間要面對咁多新嘅工作上嘅前輩，佢都冇再收埋自己，開始直接同前輩們溝通、表達意見。而且面對一啲問題時，都更加冷靜勇敢，佢呢排成日都講一句，『老師唔使擔心，我都要努力學習點樣處理同面對架喇！』係真係大個女咗！」

Gigi的一番說話令作為老師的她非常感動：「超感動，又感觸！一年之間成長咗咁多，其實佢真係一直都努力咁去檢視自己不足，一直好努力希望各方面做得更好。」相信一眾「Gi炎粉」可以放心了！