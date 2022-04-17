男親女愛｜前無綫編審鮑偉聰當年為洩憤而寫　諷刺製作部女權至上

由黄子華與鄭裕玲主演，無綫於2000年首播的劇集《男親女愛》深受觀眾喜愛，當年兩人一幕「世紀之吻」，更突破50點最高收視紀錄，亦成了無綫經典劇集之一。該劇的編審鮑偉聰在無綫任職期間創作過不少人氣作品，包括《公司三汶治》、《壹號皇庭》系列、《笑看風雲》、《天地豪情》、《寵物情緣》、《男親女愛》、《皆大歡喜》、《珠光寶氣》等等，可謂套套都是經典佳作。鮑偉聰年前已離巢無綫，去年8月開始主持網上節目《聰心直說》。

今年是《男親女愛》20周年，至今仍然是經典劇之一。（《男親女愛》海報）

日前鮑偉聰在該節目中透露，當年寫《男親女愛》是為了諷刺無綫而撰寫一場性別戰爭，他說：「我離開咗TVB咁耐，或者在位嘅人都已經退咗休，所以我都唔怕講，我製作《男親女愛》嘅源起，其實我係洩憤，如果大家有留意，直至依家，TVB係一個女權至上嘅機構，掌握權力，或者掌握部門嘅生殺大權，到依家都係女人，雖然方逸華小姐已經不在，但大家諗吓，由方逸華去到下面嘅監製，好多都係由女性坐呢個位，所以有人開玩笑話，喺TVB做嘢嘅男人唔似男人，似咩呢？咁我唔方便講啦，係古時宮庭入面常見嘅人物囉，你哋自己想像吓啦，我就唔似嗰啲人，所以我唔係撈得好掂，又升唔到職，但我身為編審就經歷過晒呢啲嘢，所以我好自肥咁，將我曾經遇見過女上司嘅一啲唔合理、變態、搬龍門、自打嘴巴呢啲細節，全部放喺鄭裕玲角色『Miss Mo』入面，其實我係一種發洩，當然我用一種喜劇手法去表達出嚟，被醜化嘅人當然唔知我喺度醜化緊佢啦，又或者笑緊佢。」

鮑偉聰主持網上節目《聰心直說》。（《聰心直說》截圖）

鮑偉聰又解構黃子華在劇中的角色，表示該角色其實就是當時無綫製作部所有男同事的縮影。他說：「『Miss Mo』係都市女性、女強人，要配一個帶點粗鄙、下流、有高工作能力嘅小人物先至有衝擊，我係將男同事嘅素質放入去，大家可以想像喺1999年創作《男親女愛》嘅時候，我只係將TVB製作部濃縮咗落去呢套劇入面，呢套戲係自嘲，或者嘲笑人哋嘅行為，所以點解一出嚟就有人有共鳴，我相信香港工作環境，女人真係幾惡、幾巴閉。」