郝劭文未婚妻被起底離過婚還有7歲女兒　直播霸氣回應超暖心

郝劭文在4月1日愚人節向化妝師女友林寧瑞求婚成功，不過網友開始起底女方過往，從社群中發現女方原來之前有過一段婚姻，如今還有一個7歲女兒，有網友覺得女生配不上郝劭文，而郝劭文則在直播時回應霸氣護未婚妻。



自從求婚成功後，近來郝劭文會讓女友一起露面直播帶貨，兩人一搭一唱看起來默契十足，網友對於郝劭文的未婚妻有不少疑問，他們也都一一回應，有網友好奇為何郝劭文要娶一個離過婚，又帶著一個女兒的女人，覺得這樣會不會太虧了，而郝劭文則表示，這不是吃虧的事，反而覺得自己賺到了，因為女方是經過慎重認真的考慮，而他就是那個最好的選擇。

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