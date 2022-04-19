陳浩民太太蔣麗莎親自籌集物資派上海居民　網民質疑開直播做show

上海疫情持續嚴峻，兩年前已舉家遷居上海的陳浩民，拍片分享疫情下封控生活。太太蔣麗莎於直播時更驚爆買2斤蔬菜竟達2000元天價，相當誇張。而上海封控之下無法外出購物，蔣麗莎挺身在上海社區裡當團長，幫助業主們團購物資。日前，她開直播透露自己會派物資給大需要的人，只要有人沒有吃的東西，聯絡她便會想辦法送到他們手上，此舉獲網民關注。



陳浩民與太太蔣麗莎不時分享他們生活日常。（微博圖片@蔣麗莎）

微博網民轉載蔣麗莎的直播圖片，原來她日在4月16日晚上，現身上海某小區門口，她沒有化妝的出現，拍到架上滿滿的物資和食物等，她對着鏡頭說：「我現在手上拿的這些牛奶、大米，各種嬰兒需要的東西，等下全部送到有需要的人手裏，上海的小夥伴們，如果還沒有吃的東西，趕緊聯繫我，我會想辦法送到你那裏。」有人問她物品需要花錢嗎？她說︰「不需要，這些都是免費的，全部是我從別的地方淘過來的，有需要就聯繫我！」據知，蔣麗莎是組織了義工們為浦東籌集並捐贈物資，希望略盡綿力幫助到被困在家裡生活中有困難的人。蔣麗莎與義工籌集的物資有大米、麵粉、雞蛋、牛奶、水果、食用油，還有礦泉水、即食麵、自助火鍋一些方便食用的速食食品，甚至還有奶粉、紙尿褲、衛生紙等用品，用品籌備得非常周全。

蔣麗莎將物資送給有需要的人。（微博圖片）

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不少人表示蔣麗莎與義工們的捐贈於他們來說真是及時雨，更大讚她人美心善，非常感激。但另一方面，也有網民質疑她送物資也要直播，表示︰「送東西還要直播，生怕別人不知道你捐東西了？」不過也有人為她講說話，反擊︰「你別管人家直不直播，在這種情況下總比發文喊加油沒有實力行動的明星，好太多了吧！」

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