Alexander Wang邀淘寶「大媽衫」模特兒宣傳　15秒30個Pose掀熱話

最近，華裔設計師Alexander Wang在品牌官方IG發布三條短片，邀請專門拍攝淘寶中老年服裝的模特兒梁曉晴為品牌拍攝春夏新款宣傳，即刻在網絡掀起熱話。



片中，梁曉晴身披長髮，面帶微笑，在15秒內換了30個Pose，正面、側面、扮行路等，無論是「自然」定擺拍都變換自如，動作行雲流水，且過程中不會眨眼，令大眾驚訝之餘，又有些好笑。

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對此，有很多中國網友表示：「奇怪的文化輸出」、「中老年模特是真的出圈（彈起）了」、「我認為這個方式很有趣」，但也有網友難以接受：「Stop」、「帳號被盜了嗎」、「這對於Wang來說就是個笑話」等，引起不少爭議，但卻成功製造話題。

梁曉晴因拍「大媽衫」為不少網友熟知。（淘寶）

其實梁曉晴是一位90後，今年才30歲，不過入行已長達12年，以「1分鐘100個Pose」為網友所熟知，只要一打開淘寶搜索「中老年服飾」，基本都是她的身影。卸下妝容後，梁曉晴也同普通90後無異，還上過央視同綜藝節目，微博坐擁近8.5萬粉絲，年薪過百萬。在梁曉晴之前曬出的工作Vlog中，大致介紹了作為「大媽模特兒」的拍攝流程，早上6點自己就拖著行李出發，每日拍攝大量服飾，且要輾轉不同的地方，最多的時候，她一日換裝400件，並非想象中般輕鬆。

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