呂爵安盼能客串《百萬同居計劃》　否認因陳漢娜辭演：佢無參與

港版《大叔的愛》去年創下ViuTV最高收視，電視台近日以原班人馬開拍新劇《百萬同居計劃》有，並加入Jer、陳漢娜（Hanna）及資深演員劉江，大玩集體同居關係，狂放笑彈及賣溫情。唔少劇迷都十分期待Anson Lo同Edan嘅「田牧CP」，但近日有報道指Hanna為爭取在劇中更多曝光機會，頻頻向曾在MV中合作過的Anson Lo落足嘴頭，最後搞到劇組削減Edan戲份，令他意興闌珊。

Edan 今日在車上與Do姐訪過IG直播做訪問。(影片截圖）

Edan今午（19日）接受Do姐（鄭裕玲）電台節目《口水多過浪花》，他表示由於一直沒有正式公布過任何演員名單，自己總不能走出來表示無緣參與：「其實我自己都真係好想拍，因為好多熟悉嘅臉孔，同埋大家上年拍得好開心，出到嚟大家又鍾意睇。其實本身傾定咗係會拍，但因為疫情關係，令我好多工作都推遲咗，所以而家撞咗期，撞咗又冇辦法delay所以就變成咁。」而講到陳漢娜向Anson Lo落嘴頭一事，Edan失笑表示：「以我所知，佢好似係唔關事，佢好似係其實無份參與劇集，我唔肯定，但以我所知係咁。」

Edan對於自己因檔期問題而無法參與《百萬同居計劃》感到十分可惜，又話希望自己可以客串（《大叔的愛》劇照）

Edan話自己喺公司向來出名咩都做，所以絕對唔會發生因意興闌珊而推job，他又指因為最早得到的消息是黃德斌、Stanley(邱士縉)、楊偉倫都因為檔期問題未與參與，所以「唔齊人個心都舒服啲」，直到最近見到黃德斌入劇組，他頓感十分可惜。Do姐提議他以客串身份出演，Edan就話唔介意，並表示：「我梗係唔會而家同大家講啦。有定冇？老賽講我暫時未知，但係如果有，我都好希望一齊玩。」。提到接下來嘅工作，Edan透露目前仍在拍攝《季前賽》，之後會與毛舜筠及鄭中基合拍新戲《死屍死時四十四》，屬於喜劇題材，他在戲中飾演毛舜筠的鄰居、與鄭中基為父子關係。