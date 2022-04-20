逐流時代｜陳雅麗一take咀掂黃又南零尷尬　爆監製戚其義顛覆浪漫

由戚其義監製及執導的網劇《逐流時代》正播得如火如荼，當中的主演分別有陳雅麗（Allie）、麥明詩、黃又南、黃德斌、麥子樂。其中飾演律師的Allie與黃又南在戲中扮演鬥氣冤家，雖然二人首次合作但火花十足，為劇集增添不少喜感。而這對鬥氣冤家更上演咀戲，陳雅麗曾笑指跟黃又南拍吻戲被對方鬍鬚拮傷，她說：「呢場咀戲係難忘嘅，基本上一take過完成，唔覺得尷尬。而難忘嘅唔係過程，而係原本劇本寫得好浪漫，但最後戚其義根據我哋嘅角色，顛覆咗成件事，令到呢場咀戲變得好搞笑。」

陳雅麗曾笑指跟黃又南拍咀戲被對方鬍鬚拮傷。（資料圖片）

除了咀戲之外，陳雅麗直言今次拍攝有不少難忘場景，當中不乏被人追殺及抑鬱的喊戲，而早前王菲（飾 宋曉嵐）的追殺戲已播出，在劇情中陳雅麗與王菲都沒有使用替身拍攝，期間陳雅麗更親自拍攝動作場面，表現專業：「雖然自己演動作戲唔叻，但總覺得自己做係會好啲，呢場戲拍咗四個鐘頭，我同王菲都有互相傾點拍，點樣追逐得逼真，最終我哋『追殺』完之後，仲建立咗信任，成為咗朋友。」而劇中，陳雅麗跟首次合作的鍾浠文亦有不少對手戲，陳雅麗透露：「第一次合作，鍾浠文話我畀佢第一印象好惡，後來佢話『知道因為我係演律師，係角色需要啫』。」

王菲與陳雅麗。（資料圖片）

爆喊戲極具挑戰

在香港出生的陳雅麗已經入行8年，過往Allie一直在內地發展，今趟是首次拍攝香港劇集，她坦言感覺非常幸福：「今次角色好多面性，好似由最初做孤獨精，之後又南出現，我個性變得溫柔，到之後有抑鬱症，作為演員可以遇到呢個角色，好幸福，可以畀到觀眾睇到自己咁多元化嘅演繹。」此外，在劇情後段，陳雅麗將有一場爆喊戲，她形容這場戲極具挑戰性，皆因她要邊喊邊講對白及行樓梯，而且對白亦比以往的長，相信觀眾拭目以待。

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