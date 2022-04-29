專訪 |張彥博曾被前輩勸唔好入TVB　憶苦日子：成日沖涼時喊

娛樂圈不乏帥哥美女，要突圍而出令觀眾印象深刻個人特色就變得非常重要，或許你已經忘記他叫細寶（《一屋老友記》）﹑雄姐（《跳躍生命線》）﹑林哥仔（《金宵大廈》）等，但相信你不會忘記他的「童顏」標記，他就是現年41歲的張彥博（阿博）。猶記得台灣天團五月天的歌曲唱道：「我和我最後的倔強，握緊雙手絕對不放，下一站是不是天堂，就算失望不能絕望…」這種堅持的精神絕對在阿博身上印證了，他自認是一位「長跑」選手，揚言未來有更大的舞台等着自己。



張彥博的「童顏」絕對是他的標記 。（梁碧玲攝）

「經歷過低谷沒甚麼好害怕」

從男子組合赤子樂隊解散後，阿博並沒有選擇退出娛樂圈，反而繼續向前走去到TVB（無線）讀藝員訓練班。從低做起飾演家丁﹑不良少年﹑同學仔等閒角，這一種情況維持了多年。年輕演員來「捱吓」不算甚麼，但張彥博當時33歲，才入TVB由訓練班開始，真的比較吃力，張彥博說：「如果你係堅持自己想做嗰件嘢身上，其實你都有機會係贏嘅。所以我就抱住呢個心態，無論我做每一件事，可能喺呢一刻未必係做主角，但我可以係一個配角嘅身份繼續喺後面摱車邊去行我呢個比賽。到佢哋全部成功晒，我排隊咪排我到囉。」

由歌手轉營演員

許多時候在同一崗位多年，突然轉換跑道，心理上多多少少有壓力或不安，從一位音樂人轉換跑道去做演員，在這個過程中阿博因為經歷過多年的高山低谷，所以對他來說似乎不算是甚麼：「我諗個壓力未到幕前去做幕後嗰種壓力大，我記得我最辛苦嗰時係我日頭出個活動，喺個台上唱歌，台下有成千幾人睇我嘅。我夜晚去咗一間音樂餐廳係幫人哋調整咪，喺後樓梯去幫人哋調音樂。呢個大於轉型去拍嘢，心理關口需要自己去磨合同睇化，你話仲有啲咩嘢怕，我從來都冇嘢驚。」強調是用甚麼心態去面對反而最重要。

阿博自認是一位長跑選手。（梁碧玲攝）

阿博是在2005年組成男子音樂組合赤子樂隊出道。（張彥博微博圖片）

前輩建議不要入TVB

TVB固然是一座明星學校般，但能夠奪得一級榮譽畢業的寥寥無幾，更何況對當時以33歲之齡才入讀訓練班的阿博，似乎起步比其他人慢了許多，所以在選擇入TVB之前，他已經聽了不少前輩的一些建議，不過他始終做自己，認定自己就是長跑選手：「我入嚟呢到（TVB）嘅時候，有啲前輩同我講『阿博，你唔好入嚟』（原因是甚麼呢？）可能喺佢哋嘅眼中係未做到佢眼中想做到嘅嘢，總有人覺得入嚟呢間公司是嘥時間，現實啲講未必養活到佢哋。佢都係苦口婆心同我講『你年紀唔細，你入嚟試呢樣嘢，值與唔值你自己去考慮。』不過佢哋都喺到已經有一段時間，亦都未有一啲成績做到出嚟，我都明白佢哋會擔心。但在於我嚟講我係一個長跑嘅選手。」然而這位長跑選手近幾年來的確做到了成績出來，是大家有目共睹的。2016年《一屋老友記》的細寶﹑2018年《跳躍生命線》的雄姐﹑2019年《金宵大廈》的林哥仔﹑2022年《金宵大廈2》的阿Lam，都已經是他的代表作。

阿博當時以33歲之齡入讀訓練班。（梁碧玲攝）

「沖涼爆喊靠信仰支撐」

捱過多年後終有代表作給自己有個交代，但回往以前「苦」日子時，阿博曾失落到有多次流下男兒淚的情況，而這一些畫面他是沒法忘記的：「梗係有喇！我成日沖涼嗰時喊，不過呢樣嘢好感恩返到我自己信仰嗰度，我自己有自己嘅信仰去支持呢件事，我每一次嘅難關，我喺信仰嗰度得到平安同埋得到一個支持，呢個係我跨越每一個難關嘅好重要嘅一個部份。」

阿博因為自己的信仰，而有力量走下去。（梁碧玲攝）

「難忘歐陽震華出手相助」

俗語說「千里馬常有，而伯樂不常有」，能遇上幫助自己或影響自己的人，絕對是一件難能可貴的事。而對於阿博來說前輩歐陽震華絕對是他的恩人﹑好朋友：「佢真係阿哥嚟睇住細佬一路由零開始唔識變到識，其實有啲場口係一世都記得，我嗰陣時仲做緊家丁拍《東坡家事》，我記得嗰一日開工我喺出面接咗一個工作，就係幫人哋彈嘢，我計過我知道7點鐘收工，我8點鐘就可以趕到去中環做嘢。嗰日開工超時咗，出面又催，我記得嗰陣時食飯食到手震，後尾阿哥走過嚟同我傾『做咩事你，好趕時間咩』，我話係啊！佢知道呢樣嘢『你唔早講』跟住佢即刻幫我同導演講『我家丁出面有嘢做，幫我拍咗佢先』嗰嗰感覺係…好有愛。」而正因為這件事，亦令阿博學以致用，用前輩這種心態去關心年輕一輩演員。

二人因為拍攝《東坡家事》而變好朋友。（葉志明攝﹑梁碧玲攝）

「童顏被稱是「稀有生物」」

阿博雖然已經41歲，不過在他身上仍然可見少年氣息，無懼挑戰﹑不認輸等這些個性特質，當然還有他的標誌性「童顏」，原來最近他亦多了一個稱號：「近派多咗個名，講我係一件「稀有生物」，你可以話係一個局限，但另外一樣嘢我又覺得係幾特別一個ICON。係一個幾易去記得嘅一個ICON，人係自自然然會大嗰，雖然只不過我係慢啲咁解，但掉返轉頭俾「半世紀你哋睇吓囉」。」他絕對是圈中「防腐劑」代表。

阿博的「童顏」絕對是他的標誌。（梁碧玲攝）

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筆者後記：

聆聽阿博的故事，他絕對是屬於「先苦後甜」的典型人物，採訪中像朋友般有說有笑，並沒有說太多場面說話，這個人的確夠「真」。他遇到挫折也是能屈能伸，到哪裡都可以生存，這或許與他是「天秤座」的關係有關，但無論如何都好，在他身上讓筆者看見甚麼叫「打不死」的精神，這一點值得學習。